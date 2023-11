Is Solinas, il paradiso dei re del kite surf 

Che Is Solinas, nel litorale di Masainas, sia diventata una delle mete turistiche più apprezzate del Sulcis lo si capisce anche in questo periodo: nonostante le condizioni meteo incerte i turisti non mancano, in particolare gli amanti del kite surf, provenienti da tante altre regioni italiane ma anche dal resto dell’Europa. Riccardo Tarchini è arrivato nei giorni scorsi da Alessandria, in Piemonte: «Abbiamo trovato un posto ideale per il kite surf. Dopo aver girato il nord Sardegna cercavamo uno spot anche nel sud. Qui a Is Solinas, oltre alla grande area di sosta, c’è un chiosco bar con ristorante e servizi essenziali, e tantissima gente».

Chiosco bar e area sosta sono gestiti da Valeria Nurra: «Siamo aperti tutto l’anno, con possibilità di sosta e servizi a disposizione dei turisti. Dai noi i camper degli appassionati di kite surf ci sono sempre; la maggior affluenza da marzo a metà giugno e settembre e ottobre».

«La stagione – commenta Gianluca Pittoni, sindaco di Masainas – è andata abbastanza bene: siamo riusciti a rispondere alle esigenze dei turisti. I camperisti ci permettono di aumentare la stagione oltre i mesi estivi. Ci sono alcune cose da migliorare, come la raccolta differenziata. Purtroppo per ora non possiamo aumentare l’area di sosta: la zona è sottoposta a vincoli ambientali».

RIPRODUZIONE RISERVATA