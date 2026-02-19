Is Seddas, svolta per le case Area 

Il cantiere iniziato nel 2006 per la costruzione di venti alloggi popolari, suddiviso in due blocchi di dieci appartamenti dislocati nella zona di espansione urbanistica di Colle Seddas, a Guspini, sarà terminato. La notizia è stata data dall’amministratore unico di Area Matteo Sestu.

Il progetto

«L’intervento programmato a Guspini in via Asiago, nella località Is Seddas, risale a circa 20 anni fa. L'intervento era stato interrotto con risoluzione contrattuale dell'appaltatore per grave inadempimento. Dopo così tanto tempo si è reso necessario rimodulare l'intervento: le risorse stanziate un tempo per realizzare venti alloggi oggi ci consentono di realizzarne dodici – spiega Sestu –. Le interlocuzioni con il Comune sono aperte e siamo in attesa di avere la disponibilità delle aree per costruire a seguito delle pratiche per il frazionamento. Area sostiene anche la manutenzione delle case esistenti: a Guspini sono previsti interventi per due milioni di euro in via Alessandrini, via Guido Rossa e per gli alloggi di via Asiago. I lavori partiranno quest’anno».

Il Comune

Il sindaco di Guspini Giuseppe de Fanti esprime soddisfazione per l’inizio dei lavori. «Dopo tanti anni ci è stato chiesto finalmente il rilascio del permesso di costruire per completare 20 alloggi, che non appena perfezioneranno le pratiche rilasceremo a brevissimo. Per Guspini è una cosa molto importante». L’assessora all’edilizia pubblica Stefania Atzei spiega: «A oggi non sappiamo il numero esatto delle famiglie che hanno fatto richiesta di alloggio, ma le pratiche sono al vaglio dell’ufficio competente, a breve sarà pubblicata la graduatoria provvisoria». La consigliera comunale di minoranza del gruppo Impari, Simona Cogoni, aggiunge: «Il problema abitativo è purtroppo in aumento. Sapere che a Guspini ci sono degli immobili inutilizzabili rattrista e fa rabbia. Portare a termine i lavori significa dare la possibilità a diverse famiglie di avere un luogo dignitoso in cui vivere».

La procedura

«L’inizio dell’iter per la costruzione di questi edifici risale al 2002 – ricorda Bruno Serpi all’epoca responsabile degli uffici urbanistici del Comune –. Il Comune in seguito all’autorizzazione urbanistica per la costruzione di civili abitazioni ottenne dai lottizzanti un’area destinata all’edilizia popolare con diritto di proprietà di 99 anni che poi cedette ad Area per la realizzazione degli alloggi che ora, finalmente, vedranno la luce».

