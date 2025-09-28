Is Pontis Paris, spreco d’acqua per una perdita 

L’acqua sgorga da più di dieci giorni, nonostante le segnalazioni e le richieste di intervento da parte dei residenti del quartiere di Santa Lucia, tanto da creare un piccolo ruscello a ridosso della vecchia pista ciclabile.

«Una copiosa perdita d’acqua potabile all’altezza di Is Pontis Paris che continua a persistere», la denuncia del consigliere comunale Franco Camba. «Si tratta di una condotta adduttrice che serve non solo Selargius ma anche Cagliari, e lasciare che l’acqua continui a disperdersi senza un intervento immediato rappresenta un fatto grave e inaccettabile». Una situazione che va avanti da quasi due settimane. «Per questo motivo ho presentato un’interrogazione urgente al sindaco», annuncia Camba, «chiedendo di chiarire se e da quando fosse a conoscenza della situazione, e quali iniziative abbia intrapreso nei confronti di Abbanoa. In un momento storico in cui la tutela dell’acqua è una priorità assoluta non possiamo permetterci sprechi di questa portata».

