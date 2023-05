Is Pontis Paris, scatta il piano 

Il conto alla rovescia per mettere in sicurezza lo svincolo di Is Pontis Paris è partito. Nei prossimi giorni prenderanno infatti il via le indagini geologiche e di analisi dei terreni in vista del l’attuazione del piano della viabilità da 4 milioni di euro destinato a migliorare il traffico in ingresso e in uscita per Selargius.

Il maxi progetto

Il progetto preliminare è già pronto e approvato: verrà sistemato e reso più scorrevole lo svincolo poco più avanti alla sede dei vigili del fuoco di Cagliari, realizzati nuovi marciapiedi, adeguato l’impianto di illuminazione e costruita una rotatoria in via Primo Maggio, di fronte alla parrocchia dei salesiani. Non solo: sono previsti interventi che consentiranno di iniziare a risolvere le note problematiche idrogeologiche della zona e di apportare una serie di modifiche alla viabilità che miglioreranno l’accesso alla città. Interventi finanziati dalla Regione all’interno del più ampio progetto da 15 milioni di euro che coinvolge anche i Comuni di Cagliari, Quartu e Quartucciu.

Interventi idrogeologici

Nello specifico - per quanto riguarda la parte idraulica - sono previsti due distinti interventi: il primo e più urgente sul Riu Nou e un secondo sul Riu Mortu, con i quali si andrà a contrastare il problema degli allagamenti delle aree urbane. E oltre alla rotatoria, si andrà anche a sistemare l’area dell’ex distributore, dove da ipotesi progettuale è prevista la realizzazione di un’area con oltre 40 posti auto. Nei giorni scorsi l’assessorato ai Lavori pubblici ha dato un’accelerata all’iter con l’affidamento delle indagini geologiche, per poi arrivare al progetto esecutivo e al via ai lavori.