Is Pontis Paris, revocato il finanziamento 

L’ufficialità è stata comunicata di recente, anche se la delibera regionale è datata luglio 2023: tornano nelle casse della Regione 11,8 milioni di euro stanziati per la sistemazione dello svincolo di Is Pontis Paris ripartiti tra Selargius e Cagliari. «Noi abbiamo fatto di tutto per salvare le risorse a noi destinate», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas, che aggiunge: «Il progetto definitivo è quasi pronto, abbiamo avuto rassicurazioni dalla Regione sul fatto che l’opera verrà finanziata di nuovo». Al Comune di Selargius restano soltanto i 300mila euro per la progettazione sui complessivi 4 milioni assegnati.

Lo svincolo da rifare

Il progetto è lo stesso di cui si parla da anni, collegato al mega intervento che coinvolge anche i Comuni di Cagliari, Quartu e Quartucciu: si va dalla sistemazione dello svincolo poco più avanti la sede dei vigili del fuoco di Cagliari, sino alla realizzazione di nuovi marciapiedi, ma verrà anche adeguato l’impianto di illuminazione, e costruita una rotatoria in via Primo Maggio, di fronte alla sede dei salesiani. Insieme a un parcheggio con oltre 40 posti auto, concentrati nei terreni di proprietà dell’Eni che dovrà provvedere alla bonifica dell’area dell’ex distributore.

Un mega progetto da 12 milioni allargato anche a viale Marconi - sul fronte di Cagliari - di cui 4 dedicati a Selargius che deve provvedere alla parte di intervento di sua competenza. Meno di un anno fa - a luglio 2023 - era stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell’opera nell’assemblea civica di piazza Cellarium. Il mese scorso il sì alla variante urbanistica non sostanziale, necessaria per avviare la fase degli espropri.

Soldi spariti

Finanziamento ritirato, ma l’iter della progettazione non si ferma. «Si tratta di un’opera legata a un mutuo chiesto dalla Regione, con una scadenza fissata a marzo dello scorso anno», spiega l’assessore Argiolas. «Sicuramente dispiace sapere che l’intervento è stato definanziato, non ci sentiamo però di puntare il dito contro nessuno e tanto meno di prenderci responsabilità sul ritardo. Abbiamo fatto il possibile per accelerare le procedure, in Giunta e in Consiglio: il progetto di fattibilità tecnico economica è approvato, e ora siamo in attesa del definitivo che il team di professionisti esterni sta ultimando. Dopodiché l’iter potrà procedere più spedito», assicura l’esponente della Giunta Concu.

Il futuro

Una “sconfitta” per l’amministrazione di piazza Cellarium, che però non demorde. «Appena approveremo il progetto definitivo invieremo una nuova richiesta di finanziamento», dice Argiolas, «certi che l’intervento risulterà meritevole dello stesso contributo ottenuto alcuni anni fa».

Progetto che, assicura l’assessore, non subirà nessun ridimensionamento. «La sistemazione dello svincolo di Is Pontis Paris è ritenuta dalla stessa Regione un’opera importante, che va assolutamente portata avanti e realizzata. Non a caso», conclude Argiolas, «il finanziamento di 300mila per il progetto è stato confermato».

