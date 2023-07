Is Pontis Paris, ok a rotatoria e parcheggi 

Una rotatoria al posto dell’incrocio dove confluisce gran parte del traffico dell’hinterland, insieme a un’area per la sosta delle auto all’ingresso della città.

È una delle novità contenute nel progetto preliminare per la sistemazione dello svincolo di Is Pontis Paris, con la prima bozza di progetto approvata dal Consiglio comunale di Selargius con la variante urbanistica per gli espropri dei lotti di via Primo Maggio un tempo sede di un distributore di carburante.

Il progetto

A disposizione ci sono le risorse stanziate dalla Regione all’interno del più ampio progetto da 15 milioni di euro che coinvolge anche i Comuni di Cagliari, Quartu e Quartucciu. Selargius, delegata dai vertici regionali per realizzare l’intervento, farà la sua parte con i 4 milioni dedicati ai lavori di messa in sicurezza nel tratto di territorio di competenza: verrà sistemato e migliorato lo svincolo poco più avanti la sede dei vigili del fuoco di Cagliari, realizzati nuovi marciapiedi, adeguato l’impianto di illuminazione, e costruita una rotatoria in via Primo Maggio, di fronte alla sede dei salesiani. «Parliamo di lavori che andranno a migliorare e rendere più sicuro l’accesso alla nostra città», ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas prima del voto in Consiglio comunale.

Rotatoria e parcheggio

La nuova rotatoria verrà realizzato al posto dell’attuale incrocio accanto allo svincolo. Insieme ad un parcheggio con oltre 40 posti auto, concentrati nei terreni di proprietà dell’Eni che dovrà provvedere anche alla bonifica dell’area dell’ex distributore. «Si tratta di interventi che consentiranno di iniziare a risolvere le note problematiche idrogeologiche dell’area e di apportare una serie di modifiche alla viabilità che miglioreranno l’accesso alla città», ha aggiunto il sindaco Gigi Concu. Per quanto riguarda la parte idraulica sono previsti due interventi: il primo, e più urgente, sul Riu Nou e un secondo sul Riu Mortu, con i quali si andrà a contrastare il problema degli allagamenti delle aree urbane.

La minoranza si astiene

Delibera approvata dalla maggioranza, astenuti i gruppi di opposizione. «Ho perplessità sul progetto, in particolare sulla realizzazione dei parcheggi che con l’allargamento della strada potrebbe creare un attraversamento pericoloso», il commento della capogruppo di Selargius più Giorgia Porcu. Dubbi condivisi dal resto della minoranza. «Approviamo di fatto una variante che trasforma questa parte di territorio», ha sottolineato il sindaco, «poi la pratica seguirà l’iter per la progettazione definitiva che terrà conto dei flussi veicolari».

