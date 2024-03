Is Pontis Paris, in arrivo gli espropri 

Sì alla nuova rotatoria e al parcheggio di scambio all’ingresso della città. L’ultimo via libera del Consiglio comunale di Selargius è arrivato martedì a tarda sera, con la votazione della variante urbanistica necessaria per gli espropri di quei lotti di via Primo Maggio un tempo sede del vecchio distributore di carburante.

Il piano

A disposizione ci sono le risorse finanziate dalla Regione all’interno del progetto da 15 milioni di euro che coinvolge anche i Comuni di Cagliari, Quartu e Quartucciu. Selargius, delegata dai vertici regionali per realizzare l’intervento, farà la sua parte con i 4 milioni dedicati ai lavori di messa in sicurezza nel tratto di competenza: verrà sistemato e migliorato lo svincolo poco più avanti la sede dei vigili del fuoco di Cagliari, realizzati nuovi marciapiedi, adeguato l’impianto di illuminazione, e costruita una rotatoria in via Primo Maggio, di fronte alla sede dei salesiani. «Opere che andranno a rendere più sicuro l’accesso alla nostra città», le parole dell’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas prima del voto in Consiglio comunale.

Tempi incerti

Meno di un anno fa - a luglio 2023 - era stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell’opera, sempre nell’assemblea civica di piazza Cellarium. «Da allora l’iter ha proseguito il suo corso, compresa la fase delle osservazioni conclusa di recente senza nessuna comunicazione», spiega Argiolas. «Ora si dovrà lavorare al progetto esecutivo, contemporaneamente alle procedure di esproprio». Nessuna data certa sul via ai lavori: «Ci auguriamo il prima possibile, con l’auspicio che non si verifichino intoppi o rallentamenti».La nuova rotonda verrà realizzata al posto dell’attuale incrocio accanto allo svincolo. Insieme a un parcheggio con oltre 40 posti auto, concentrati nei terreni di proprietà dell’Eni che dovrà provvedere anche alla bonifica dell’area dell’ex distributore. «Parcheggio che sarà di ausilio non solo per chi entra o esce dalla città», aggiunge l’assessore, «ma anche per i residenti o chi frequenta la zona intorno alla chiesa e alla sede dei salesiani».

Minoranza astenuta

Astenuti i gruppi di minoranza. «Non c’è nessuna certezza sui tempi di realizzazione», sottolinea il capogruppo di Sardistas Riccardo Cioni. «Si tratta du lavori che avranno una ricaduta positiva sulla viabilità e che la città attende da anni, in primis la borgata Santa Lucia dove il problema della carenza di parcheggi è molto sentita. Ma senza una data almeno approssimativa di inizio diventa complicato votare a favore».

RIPRODUZIONE RISERVATA