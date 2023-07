Is Pariglias, tre giorni dedicati al folk 

Si riempiranno dei colori degli abiti e delle musiche e i canti tradizionali provenienti da diverse parti del mondo, l'anfiteatro e piazza San Pietro ad Assemini, dove da oggi a sabato si terrà la 47esima edizione del Festival Internazionale del Folklore Is Pariglias. L’ edizione 2023 si svolgerà con l'orgoglio di aver contribuito in maniera determinante al conseguimento del prestigioso titolo per Assemini, di “Città del Folklore” assegnato dalla Fondazione Italiana Tradizioni Popolari.

Tre giorni di spettacoli regaleranno al pubblico il racconto della tradizione di luoghi lontani attraverso la danza e la musica popolare. Vengono infatti da Ecuador, Repubblica Ceca, Perù, Kazakistan, Malesia e Stati Uniti i gruppi ospiti che intrecceranno le loro tradizioni con quelle della Sardegna presentate dal “Gruppo Folk Città di Assemini”, il Coro Campidano e le launeddas di Andrea Pisu e Alessandro Melis e l'organetto di Luca Schirru e di Antonio Scalas.

«Dopo dieci anni torniamo all'Anfiteatro, uno spazio che nacque proprio per ospitare i grandi eventi asseminesi come Is Pariglias» afferma la direttrice artistica del festival Maria Carmela Deidda.

«Is Pariglias si ripete da quasi cinquant'anni - dichiara il sindaco Mario Puddu- e che arricchisce e promuove il nostro territorio diffondendone la cultura anche oltre i confini dell'Isola». (a. cad.)

