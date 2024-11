Is panixeddas, una festa per i bambini 

I bambini hanno fatto il pieno con “Is panixeddas”, una tradizione che si ripete ogni anno, nell’hinterland, a Maracalagonis. Un appuntamento importante per i ragazzi che hanno bussato di casa in casa chiedendo un piccolo dono.

«A Maracalagonis l’associazione "Hamara” - ricorda la sindaca Francesca Fadda - ha anche realizzato uno studio su questo evento. Dopo la cena, la sera precedente la festa non si sparecchiava la tavola, si lasciavano aperte anche le credenze perché i morti si servissero del cibo. Al mattino successivo veniva celebrata la messa in cimitero. Poi, i ragazzi di un tempo (circa 30 anni fa), andavano per le vie del paese a chiedere “is panixeddas”. Venivano dati loro pane fatto in casa, fichi secchi, fave, melagrane, mandorle, uva passa e dolci. I dolci erano per lo più “is pabassinas” e “su pane saba”». (ant. ser.)

