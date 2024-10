Is Panixeddas e Halloween a confronto 

Due tradizioni a confronto, una sarda e l’altra di origine celtica diffusa ormai in tutto il mondo. La prima è ormai quasi completamente dimenticata, la seconda è invece sempre più apprezzata dai giovanissimi che la aspettano tutto l’anno per i travestimenti macabri accompagnati dalla classica domanda “dolcetto o scherzetto?”. La festa di Halloween ha soppiantato le antiche tradizioni sarde declinate in modo diverso nei vari territori dell’isola: Is Animeddas nel Campidano, Su Mortu-Mortu a Nuoro, Su Prugadoriu a Seui, Is Panixeddas nel Parteolla.

Proprio in quest’ultimo territorio si prova adesso a riportarle in vita. Grazie a un’originale iniziativa promossa dalla biblioteca di Serdiana che, alla vigilia della commemorazione dei defunti, ha organizzato due appuntamenti rivolti ai bambini e ragazzi in programma il 29 e 30 ottobre. La prima riguarderà l’antico rito de Is Panixeddas (la questua dei bambini nelle case del paese), il secondo il moderno Halloween.

«Vogliamo far conoscere ai bambini come si divertivano i loro nonni», dice la responsabile della biblioteca, Marina Chiara: «Ci siamo documentati attraverso i racconti degli anziani. Halloween è ormai una festa molto sentita dai bambini e nessuno vuole cancellarla. È giusto però conservare la nostra memoria». (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA