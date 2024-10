«Is Olias? Deve occuparsene Assemini» 

Doveva essere un ostello-foresteria-ristorante a disposizione dei visitatori del parco di Gutturu Mannu. La struttura di Is Olias, che per il 70 per cento appartiene ad Assemini e per il 30 a Capoterra, è abbandonata. E non decolla neppure la gestione condivisa tra i due Comuni, al di là delle buone intenzioni e degli ottimi rapporti tra i sindaci Beniamino Garau e Mario Puddu.

Il caso

L’argomento è sollecitato dalla minoranza in Consiglio ad Assemini. Il più critico è Massimo Carboni, Fratelli d’Italia: «Is Olias è abbandonata, Capoterra la dia a noi, vogliamo una volte per tutte risolvere il problema di questo stabile che potrebbe essere la porta-vetrina del parco di Gutturu Mannu». Sulla stessa linea Niside Muscas: «Vorremmo che il problema sia risolto una volte per tutte. Assemini potrebbe occuparsi di questo stabile». «Ok alla gestione condivisa con Capoterra - commenta Diego Corrias - ma vogliamo una volta per tutte risolvere il problema».

«La struttura - prosegue Muscas - è uno dei più importanti beni patrimoniali di Assemini, purtroppo tutti indisponibili. Occorre riappropriarsi delle strutture rendendole fruibili ai cittadini che contribuiscono alle spese di sorveglianza, costruzione e ripristino senza poterle utilizzare».

Ben 27 anni fa veniva ampliato un piccolo edificio riservato alla Comunità montana e nasceva l’attuale complesso edilizio grazie a sette milioni di euro. Ristorante, albergo, sala conferenze in uno stabile a ferro di cavallo al centro di un’ex azienda agricola di 230 ettari che avrebbe dovuto rappresentare un punto ideale per ricevere turisti, sportivi e gitanti. Insomma, un’area di accoglienza, punto di ristoro e di partenza per i sentieri naturalistici.

Nulla di fatto

L’edificio non è mai stato aperto se non dai vandali che l’hanno depredato, danneggiato e reso inagibile. A nulla è valsa la presenza di guardie giurate prima e dell’impianto di videosorveglianza (ormai non funzionante) poi, servizi le cui spese sono gravate maggiormente su Assemini. Insomma, l’ennesima cattedrale nel deserto dal potenziale turistico e ambientale non sfruttato se non per corsi di micologia, giornate di beneficenza, raduni sportivi e campi scout.

L’impegno

«Abbiamo immaginato un progetto di ristrutturazione», dice Beniamino Garau, sindaco di Capoterra, «stabilito quanto occorre per realizzarlo e pianificato il bando per la futura gestione dopo la ristrutturazione. Abbiamo lavorato tanto in questi anni e siamo ottimisti in termini di rilancio».

RIPRODUZIONE RISERVATA