Is Olias, accordo prorogato sino al 2047 

Svolta per Is Olias. I Comuni di Assemini e di Capoterra hanno firmato la proroga dell’accordo per la gestione unitaria del parco che si trova tra i due centri abitati e che ospita strutture abbandonate da tempo. Stavolta l’accordo ha una scadenza molto in là nel tempo: 29 gennaio 2047. Una soluzione pensata e discussa tra in sindaco di Capoterra Beniamino Garau e il commissario straordinario di Assemini Bruno Carcangiu per consentire l’avvio della ristrutturazione dell’ex sede della Comunità montana oggi disabitata e per affidarla poi in gestione dopo la trasformazione in una struttura ricettiva.

La storia

In questo modo si intravvede la fine di una vicenda burocratica infinita. Is Olias oggi è un’incompiuta, di cui sono evidenti solo ritardi e sprechi. Sul suo futuro soltanto per ora promesse e tanti progetti mai realizzati. La struttura è stata presa d’assalto dai vandali, ma adesso dopo 25 anni di abbandono potrebbero arrivare in tempi stretti lavori e recupero. Potrebbe diventare, secondo i piani di Capoterra e Assemini, il punto di riferimento di un immenso patrimonio naturalistico esteso per circa 230 ettari, su cui furono investiti oltre sette milioni di euro tra finanziamenti regionali ed europei.

Ente Montano

il disastro è cominciato nel 2012, con lo scioglimento della Comunità montana: l’allora commissario straordinario dell’Ente montano aveva sottoscritto con la Provincia e i sindaci dei comuni della zona il protocollo di intesa per l'assegnazione dei beni mobili ed immobili, del personale e dei procedimenti in corso della disciolta Comunità Montana. Da quell’accordo Capoterra e di Assemini, sono risultati assegnatari dell'azienda agricola “ls Olias”, assumendo l'impegno della gestione unitaria e delle attività connesse, fatta salva la proprietà degli immobili che restano nella titolarità dei singoli comuni.