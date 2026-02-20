VaiOnline
Guspini.
21 febbraio 2026 alle 00:12

«Is Mulinus, case e aziende irraggiungibili» 

Residenti e imprenditori protestano per le pessime condizioni della strada 

Fango e pozzanghere rendono impraticabile le strade rurali intorno al centro abitato di Guspini. In particolare nei pressi del fiume Terramaistus sono numerosi i residenti e gli imprenditori agricoli costretti a fare i conti con le buche profonde dovute alle piogge delle ultime settimane ma anche ai lavori per la posa della fibra ottica che hanno causato profondi solchi.

La protesta

«La situazione della strada Is Mulinus è da sempre disastrosa, attraversarla in auto o a piedi è pericoloso. Eppure anche noi che abbiamo deciso di costruire qui la nostra abitazione paghiamo regolarmente le tasse come tutti gli altri cittadini – dice Walter Usai –. Sono più di venti anni che chiediamo al comune di Guspini di intervenire e in passato sono stati eseguiti degli interventi di messa in sicurezza ma non hanno mai risolto le cose. Le buche profonde spesso provocano danni ai nostri mezzi e noi non sappiano più come raggiungere le nostre case – prosegue Usai –. Il Comune interviene periodicamente, ogni due anni, colma le buche con pietrame e altro materiale, ma dopo pochi giorni, tutto torna come prima. Chiediamo all’amministrazione di trovare una soluzione definitiva alla strada perché è pubblica e non privata». Gli fa eco Aurora Usai: «Non è giusto: io faccio avanti e indietro da casa al centro abitato per lavoro e la mia macchina è perennemente ricoperta di fango, per non parlare dei pericoli. Da anni subiamo questi disagi: adesso basta. Chiediamo al Comune d’intervenire perché paghiamo le tasse e abbiamo diritto di poter raggiungere le nostre abitazioni come gli altri cittadini».

Gli imprenditori

Anche Nino Matta, allevatore di bovini, è preoccupato: «Le condizioni della strada non mi consentono neppure di portare le balle di foraggio ai vitelli, devo fare acrobazie per accudire gli animali: mi fanno pena, di notte li sento muggire perché hanno fame». Antonio Serpi che ha un’azienda agricola non lontano ad Is Mulinus aggiunge: «La viabilità è in uno stato disastroso. Non posso raggiungere la mia azienda perché la strada è completamente impraticabile, le coltivazioni che avevo fatto sono perdute irrimediabilmente». La strada viene utilizzata anche da persone che si recano nelle aree intorno al corso d’acqua per attività sportive all’aria aperta. Anche per loro ci sono gli stessi disagi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

