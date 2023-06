Is Mirrionis, maxi perdita idrica: un lago d’acqua nei sottopiani 

Un'ingente perdita idrica sta creando gravi disagi in due isolati tra via Is Mirrionis e via Baronia con cantine, autorimesse, e locali commerciali seminterrati che si sono allagati. In alcune zone sono comparse alcune crepe.

Lo denuncia il consigliere comunale Marcello Polastri che ha scritto agli enti competenti chiedendo «al Gestore idrico cittadino di mettere mano alle condotte, sia idriche che fognarie, probabile causa della possibile e ingente perdita d’acqua». Ieri un palazzo ai civici 103 e 105 di via Is Mirrionis si è allagato e il marciapiede antistante il bar Colombia si è inclinato e sono saltate delle mattonelle. È intervenuta Abbanoa, si cercano le cause.

