Is Mirrionis, lavori sulla rete idrica: domani disagi 

Domani i tecnici di Abbanoa realizzeranno un nuovo pozzetto di linea sulla condotta al servizio di via Mattei. Il lavoro rientra nell’ambito degli interventi di efficientamento delle reti idriche urbane in corso e, nello specifico, dei lavori di “relining” in corso sulla dorsale che va dai serbatoi del colle di San Michele a quelli di Monte Urpinu.

Manca l’acqua

Per l’esecuzione dell’intervento occorrerà interrompere l’erogazione idrica in via Mattei, via Dei Falletti e nelle zone limitrofe dalle 10,30 fino alla conclusione dei lavori, stimata intorno alle 17,30: previsti cali di pressione e temporanee sospensioni del servizio nella fascia oraria e nelle zone indicate.

Fondi europei

L’intervento è finanziato con i fondi europei di Sviluppo e Coesione “Fsc”. Abbanoa sta investendo otto milioni e mezzo di euro per il risanamento della dorsale che collega i serbatoi di San Michele a quelli di Monte Urpinu attraverso la tecnica del relining, tecnica “senza scavo” che consente di non sbancare le strade e stravolgere il traffico con cantieri che richiederebbero diversi anni di lavoro con le tecniche tradizionali. Aziché sostituire fisicamente le vecchie tubare, le si utilizzano per far passare all’interno una speciale guaina ultraresistente che aderisce alle pareti interne, si inspessisce ed elimina qualsiasi dispersione.

Disagi

Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare la chiusura e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora i lavori dovesse essere completati in anticipo. Potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte.

Segnalazioni

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

