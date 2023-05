Is Mirrionis, fuga da film  

Una fuga senza speranza tra San Michele e Is Mirrionis, inseguiti dalle pattuglie della Polizia locale, che sapevano bene chi stavano tallonando mentre le sirene urlavano: perché il giovane fuggitivo, assieme ai due amici che aveva a bordo, stava guidando la propria auto, con le targhe al loro posto.

Il bilancio dei danni

Un paio di auto in sosta danneggiate, un incidente “collaterale” fra una pattuglia della Polizia locale e uno scooter, corse nelle stradine prima di fermarsi in via Is Mirrionis nel tratto che collega via Is Cornalias con la parte larga della strada principale del rione. A quel punto, i tre sono usciti di corsa dall’abitacolo di un’Alfa 156 ormai danneggiata, sparendo nel nulla. Per gli agenti, coordinati sul posto dal comandante Guido Calzia, molti verbali da riempire, ma indagine semplicissima: a tarda sera stavano aspettando il giovane proprietario dell’Alfa a casa sua, nel quartiere del Cep, mentre la madre tentava di rintracciarlo al telefono.

La folle corsa

Poco dopo le 18 una pattuglia dei vigili ha notato quell’Alfa 156 in via Cadello, con i tre giovani a bordo, e via radio ha chiesto alla centrale un controllo sulla targa. È risultato che l’Alfa era sotto sequestro amministrativo e affidata in custodia al proprietario, che non poteva utilizzarla. A quel punto gli agenti hanno imposto l’alt, ma il conducente ha premuto a fondo l’acceleratore. In pochi minuti, numerose pattuglie della Polizia locale erano tra Is Mirrionis e San Michele, per bloccare la pericolosa corsa dell’auto dei fuggitivi, che durante l’inseguimento ha danneggiato una o due auto in sosta nel rione. Quando l’Alfa, con il muso malridotto, ha raggiunto la bretella di via Is Mirrionis che si chiama come la strada principale, i tre giovani a bordo si sono allontanati a piedi.