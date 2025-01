Is Mirrionis, caos e code chilometriche 

Lunghe code e clacson impazziti. Ogni mattina è sempre la solita storia: tra le 7,30 e le 8,45 per percorrere in macchina i 2 chilometri che separano piazza Sant'Avendrace da via Liguria ci vogliono, in media, 35 minuti. Come andare a Pula. La scena si ripete tra le 13,30 e le 14, in senso opposto.

«Il traffico è aumentato da quando le carreggiate sono state ristrette», riferisce Alessandro Soru, macellaio che lavora di fronte a piazza Medaglia Miracolosa. Gli fa eco Paolo, venditore ambulante: «Prima via Is Mirrionis era una bella strada, ora è un caos. La rotatoria di via Campania fa da tappo e gli effetti si ripercuotono fin qui». «Abbiamo dipendenti che risiedono fuori città e arrivano perennemente in ritardo», racconta Gianluca Boi, del ristorante Mordi. «Troppi restringimenti, l’effetto imbuto è inevitabile. Io eliminerei la rotatoria, era meglio il semaforo. E anche le piste ciclabili, tanto sono piene di interruzioni e pericolose».

Perplesso il parroco di San Michele, Paolo Azara. «Bisognerebbe fare qualcosa per i pedoni. L'attraversamento più pericoloso è quello di fronte a via Redipuglia. Ho visto persone salvarsi per un pelo e macchine parcheggiate centrate in pieno. Anch'io ho rischiato di essere investito. I nuovi dossi non dissuadono, al contrario sono un invito al divertimento per chi vuole correre».

RIPRODUZIONE RISERVATA