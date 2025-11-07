«Is Meis, quartiere dimenticato» 

“Is Meis, il quartiere nato intorno agli anni ‘70 alla periferia di Carbonia, oggi è caduto nel dimenticatoio». Questo è quello che lamentano tanti cittadini che negli ultimi cinquant’anni hanno messo le radici per il futuro del rione è oggi si trovano a convivere con strade e marciapiedi disastrati, segnaletica stradale quasi inesistente, viabilità ingolfata e tante altre problematiche.

I residenti

Angelo Loi, residente, racconta che «nonostante varie richieste e incontri con l’amministrazione comunale tutto oggi è fermo. Uno dei principali problemi riguarda i marciapiedi di Via Nicotera, Via Marsala e Via Fanelli che spesso, a causa delle piogge, fanno registrare dei riversamenti di detriti sulla strada creando non pochi problemi alla circolazione. Non dimentichiamo poi anche le problematiche sociali. Vorremmo avere la possibilità di usare l’ex sede della circoscrizione per incontrarci ma ad oggi non è possibile». Altra problematica segnalata da un altro abitante, Elio Loi, è «la grande pericolosità dell’uscita di via Stazione vecchia su via Lubiana, poiché su quest’ultima arteria, una delle più percorse della città i parcheggi sono troppo vicini all’incrocio creando scarsa visibilità». Anche Adolfo Piliu ha tanto da dire come ad esempio «la necessità di un potenziamento massiccio della segnaletica stradale in diverse parti del quartiere e in particolar modo nell'area tra via Sapri e via Pisacane, oggi sempre più frequentata». Ma i problemi non mancano neanche in altre parti del quartiere come ad esempio evidenzia Giulio Lai «Piazza Impastato è molto frequentata dai giovani e spesso siamo noi a dover intervenire per rimetterla in ordine. Ci dovrebbe essere un servizio più adeguato dello svuotamento dei cestini e magari l’installazione di giochi e attrezzature ludiche per bambine e giovani e perché no di una telecamera di sicurezza». Anche Guido Mureddu non si tira indietro se ci sono da fare segnalazioni come ad esempio «la presenza al centro della strada all'incrocio tra via Pisacane e via Bixio di un palo posto come spartitraffico, risultando molto pericoloso e a volte causa di incidenti stradali».

Il Comune

Molti cittadini del quartiere, come ad esempio Nanda Becciu, sono concordi poi a ricordare «un incontro con l’amministrazione avvenuto lo scorso luglio in cui la stessa si era impegnata ad intervenire nel mese di settembre, impegno ad oggi ancora disatteso». Il sindaco Pietro Morittu conosce molto bene l’argomento: «Molti sono problemi che risalgono a diverse decine di anni fa e alcuni interventi li abbiamo già realizzati. – doce - Le attività di pulizie e decoro della piazza fanno parte degli interventi previsti con i cantieri Lavoras ed è in via di definizione l’intervento per la mensa scolastica mentre stiamo per restituire al quartiere il campo dell’ex Enap. Il dialogo è sempre ben accetto e ci rivedremo appena definito un prossimo piano di interventi».

RIPRODUZIONE RISERVATA