Is Gannaus, l’erba del campo va a ruba 

Pezzo dopo pezzo i ladri lo stanno facendo sparire e ai ragazzi non resterà che giocare sul cemento. È il destinato del manto erboso del campetto comunale di calcetto della frazione di Is Gannaus da mesi nel mirino di chi, forse per arredare il proprio giardino, sta staccando appezzamenti di tappeto sintetico.

Il manto artificiale era abbastanza usurato dal tempo e dall’uso ma questo non costituiva un problema insormontabile per i tanti ragazzini che da anni frequentano l’impianto della frazione praticamente in aperta campagna. Impianto che il Comune, non riuscendo a darlo in gestione da anni, ha di fatto lasciato al libero utilizzo. «Da tempo – fa notare Sara Pau, ex presidente del Comitato di quartiere – c’è chi sta asportando ampi pezzi di manto erboso anche all’interno del rettangolo di gioco da cui affiora il cemento, rendendo quindi quasi impossibile l’utilizzo di questo spazio di gioco e condivisione a prescindere dalle condizioni generali in cui versava». Uno degli ultimi atti dell’ex Giunta Massidda prevedeva il risanamento dell’impianto con circa 50mila euro. «Fondi spariti – contesta l’ex vice sindaco e ora consigliere comunale Gian Luca Lai – e destinati ad altri obiettivi: li avevamo destinati a Is Gannaus per compensare la frazione dei disagi per la vicinanza all’impianto di compostaggio».

