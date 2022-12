«Is Gannaus in totale abbandono» 

I cittadini della frazione di Is Gannaus continuano da anni a presentare le proprie rimostranze alle varie amministrazioni succedutesi nel tempo. Ad un anno dall’insediamento della nuova Giunta i problemi della frazione non sono cambiati e le risposte attese ancora non sono arrivate.

L’incontro

La protesta si è fatta sentire e i consiglieri di maggioranza del gruppo “Ora x Carbonia” Beppe Vella e Pino Giganti, hanno organizzato un confronto diretto tra amministrazione e cittadini al fine di «intraprendere percorsi concreti per la risoluzione delle varie problematiche” – ha spiegato ieri il capogruppo Vella introducendo i lavori. Le richieste sono state molteplici. Molte riguardavano la rete viaria. «Via Rinascimento sembra una pista di formula 1. In quella strada passano molti bambini, la situazione sta diventando ingestibile», ha detto Salvatore Medda. Giancarlo Stara rincara la dose: «Nell’ultimo periodo nell’incrocio tra via Tintoretto e via Rinascimento son avvenuti 2 incidenti gravi. È indispensabile uno specchio parabolico». In molti hanno segnalato anche i problemi di via Tintoretto, che dopo 42 anni non è stata ancora completamente asfaltata, altri hanno chiesto l’invio di un vigile urbano davanti alla scuola. Ma le lamentele e richieste sono state le più disparate.

Problemi annosi

«Oggi l’unico luogo di aggregazione è la piazza della circoscrizione. Andrebbe rimesso a posto il parco giochi, ormai abbandonato, il campo da calcetto retrostante e anche il campo da calcio a 11 all’ingresso della frazione inagibile da diversi anni – ha affermato Marco Ganau». Sempre per quanto riguarda le politiche giovanili, è intervenuto Maurizio Piras: «Chiediamo la riapertura della sala prove musicali, per anni è stata un punto di riferimento per la gente non solo di Is Gannaus ma di tutto il territorio. È anche un buono strumento per togliere i ragazzi dalla strada». Altre richieste hanno riguardato la rete internet: «Una parte della frazione è completamente scoperta. A quando la fibra ottica?», ha chiesto Tore Ziranu e Francesca Canna ha ribadito la necessità di «dare a Is Gannaus una progettualità a lungo termine, perché in piccoli centri come il nostro esiste ancora quel senso di comunità indispensabile per mantenere in vita la città». Al termine degli interventi la parola è passata al sindaco Pietro Morittu, agli assessori e al presidente del Consiglio comunale, Federico Fantinel. «Pur non nascondendo i grandi problemi economici presenti – ha detto il primo cittadino - la nostra attenzione alle periferie non manca. Abbiamo in cantiere i primi interventi per risolvere una parte dei problemi riguardanti la viabilità, il decoro urbano e l’accessibilità alla frazione. Altri interventi, come per esempio la fibra ottica, sono già stati programmati, mentre è di prossima realizzazione la ristrutturazione del campo da calcio 11 con annessi due campi da Padel».