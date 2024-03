Is Gannaus, il ponte di ritardi 

Sono trascorsi tre anni esatti dall’inizio dei lavori sul ponte della Statale 126 che in piena estate 2021 bloccarono la viabilità fra Carbonia e il resto del territorio. È lo snodo di Is Gannaus, perno dei collegamenti fra il Sulcis e l’Iglesiente. Quello che sembrava un intervento (programmato da Anas) così urgente da provocare una marea di disagi, fra sensi unici alternati e un semaforo da cantiere con il “rosso” che durava un’eternità, è invece ancora da terminare. E non è nemmeno da escludere che quando arriverà il momento decisivo per eseguire lavorazioni ancora in programma, sarà necessario chiudere del tutto la strada.

Resta lo stupore per un’opera bollata come improcrastinabile, e tutt’ora in corso. I lavori di manutenzione del ponte sotto cui scorre il fiume Santu Milanu, iniziarono nel febbraio del 2021. Decollo promettente con lo smantellamento dei tratti di cemento erosi dal tempo, la messa a nudo dei ferri e il loro rafforzamento, poi il primo stop proprio in estate, quando la strada (allora gruviera) venne ridotta a una sola corsia il cui acceso venne regolato da un semaforo. Le proteste (comprese quelle del Comune) contribuirono a far riaprire la strada, ma i lavori sono proseguiti a singhiozzo.

Sul greto del fiume, in balia del fiume che in questi giorni di pioggia scorre copiosamente, restano ancora alcuni sacchi contenenti macerie e residui di lavorazione. il rischio concreto è che vengano strappati e i materiali trascinati verso il mare o verso le campagne fra Is Gannaus e Is Urigus, come più volte denunciato dai residenti dei centri abitati. Ma è il cantiere eterno ciò che preoccupa di più gli abitanti. «Nessuno contesta che esistesse la necessità di mettere in sicurezza il ponte – analizza Alessio Pisu, ingegnere di Carbonia - ma sconcerta il fatto che vari elementi messi a nudo siamo rimasti per anni in balia delle intemperie». Talora le lavorazioni sono state interrotte anche per lacarenza di approvvigionamento dei materiali. Anas ricorda che «la viabilità non ha più subito delle ripercussioni». E assicura che la fine dell’opera non è poi così lontana: «Abbiamo terminato l’intervento degli elementi verticali ma sono in corso le lavorazioni nelle travi, inoltre è previsto il ripristino dei cordoli e delle barriere laterali stradali: contiamo di ultimare prima della stagione estiva, le sospensioni erano dovute al meteo».

Anche il Comune di Carbonia ha un auspicio damanifestare: «Speriamo - sottolinea l’assessore comunale ai Lavori pubblici Manolo Mureddu - che si termini al più presto: a questo punto in settimana solleciteremo un cronoprogramma con l’indicazione delle date».

