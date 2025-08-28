Is Fraccheras, il murale della tradizione 

Prosegue il progetto di arredo urbano promosso dal Comune di Gadoni dove, dopo le opere dell’artista Tonino Loi è stato inaugurato un nuovo murale firmato dall’atzarese Mauro Patta.Per l’opera realizzata sulla facciata di un’abitazione a due passi dal bar Galanu e dalla piazza del Municipio, un tuffo nella storia indentitaria locale, con la raffigurazione de “Is Fraccheras”.

Protagonista dell’installazione, un giovane ritratto con un fascio di asfodelo sulle spalle, e sullo sfondo il fuoco in accensione, autentici simboli del rito che si ripete ogni anno a dicembre in occasione di Autunno in Barbagia.Un'opera che, come racconta il sindaco Francesco Peddio «vuole essere simbolo della bellezza e della forza delle nuove generazioni gadonesi».

L'installazione è già metà di diversi visitatori in transito «Si tratta di un ulteriore passo – continua Peddio – nel percorso di valorizzazione della nostra storia e delle nostre radici, attraverso l’arte e la memoria collettiva. Questo murale è un tributo al nostro passato, ma anche uno sguardo fiducioso verso il domani». guarda già al futuro: «Il nuovo murale - conclude Peddio - si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione e narrazione del territorio attraverso l’arte pubblica, un percorso che Gadoni porta avanti con convinzione e passione».

