Is Forreddus, ordinanza per uscire dall’isolamento 

Era il 2 settembre 2024 quando vennero avviati gli interventi di riqualificazione del ponte di accesso al quartiere Is Forreddus a Elmas. Il termine dei lavori, fissato prima per dicembre poi a marzo 2025, non è ancora arrivato «per motivi tecnici». Così un’ottantina di famiglie è in ostaggio dei ritardi. Una loro rappresentanza, riunita in un comitato, ha incontrato il comandante della Polizia locale, Marco Pili, per definire insieme soluzioni momentanee alternative adatte ad accedere e uscire dal quartiere poiché l’adeguamento della viabilità delle strade direttamente interessate e di quelle adiacenti, con l’istituzione di nuovi obblighi e divieti nella circolazione stradale, non era più sufficiente a sopperire ai disagi quotidiani, in testa l’utilizzo di percorsi alternativi non agevoli, lunghi e dissestati. Così è stata emessa una nuova ordinanza con la quale è stato temporaneamente istituito il senso unico alternato per la circolazione stradale nel ponte rio Is Forreddus (parallelo a quello in costruzione) di collegamento tra via Argiolas e la rotatoria con via Amundsen per raggiungere via Magellano, l’unica strada, a oggi, di ingresso e uscita dal quartiere.

Previste l’istituzione del divieto di transito ai mezzi pesanti superiore alle 3,5 tonnellate in entrambi i sensi di marcia e l’installazione della nuova segnaletica stradale: in via Argiolas, all’altezza dell’intersezione con via Frau e in via Aiana, in corrispondenza della rotatoria, i cartelli per dare il diritto di precedenza nei sensi unici alternati. ( sa. sa. )

