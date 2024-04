Is Forreddus, arriva il nuovo ponte 

Sarà la volta buona? Se lo domandano, a Elmas, le 68 famiglie che da 17 anni combattono per ottenere la riqualificazione del quartiere de Is Forreddus e l’avvio delle opere di urbanizzazione: era il 2007 quando crearono un consorzio di urbanizzazione per portare avanti un progetto di risanamento a iniziativa privata. Attraverso il consorzio i proprietari dei terreni si sono associati con lo scopo di realizzare i servizi mancanti all’urbanizzazione primaria: strade e illuminazione. Tutte le spese sono a carico loro, incluse quelle di progettazione.

Ora la novità: il Comune, lo scorso 5 aprile, ha stipulato il contratto per la realizzazione degli interventi di riqualificazione del ponte di accesso al quartiere con la società Edilizia Loi di Elmas per un importo di circa 290mila euro. «Il progetto esecutivo – spiega l’assessora ai Lavori pubblici Alessandra Nurchi – è stato approvato nel marzo 2023».

La divisione

Quello dei cittadini di Is Forreddus è un comitato molto attivo: «Negli anni – dichiara il presidente Luigi Martis, 68 anni – ci siamo avvalsi di tecnici che seguissero le fasi di progettazione e gli iter burocratici. Questi sono da ultimare previa chiusura delle pratiche col Catasto e la stipula della convenzione con il Comune. Rispetto a quando abbiamo iniziato, le normative sono cambiate e i prezzi lievitati, costringendoci a continui adeguamenti di progetti e preventivi. Ci vorrà ancora tempo».

Le 68 famiglie proprietarie di altrettanti lotti si sono dovute scontrare con altre 12 contrarie, per svariati motivi, alla realizzazione delle opere. Intanto i favorevoli auspicano che il Comune contribuisca alle spese considerato che «l’urbanizzazione riguarderà il suolo pubblico».

L’appalto

L’intervento sul ponte entra dunque nella sua fase di attuazione seppure i tempi si siano dilungati: «Si tratta – spiega Nurchi – di un progetto finanziato con fondi Pnrr, regionali e comunali. L’appalto doveva essere bandito da una centrale di committenza qualificata. Per questo le tempistiche sono state lunghe. Inoltre la gara d’appalto è andata deserta due volte. Solo la terza ha trovato un aggiudicatario. Prossimo passo? La consegna dei lavori e l’avvio degli stessi».

Pro e contro

L’opera avrà un grosso impatto sulla vita dei residenti: «Il ponte – prosegue l’assessora – rappresenta l’ingresso privilegiato per il quartiere. Per ovviare ai disagi della indisponibilità di quello esistente si utilizzerà una viabilità alternativa provvista di segnaletica provvisoria. Per limitare il disagio provvederemo al rifacimento delle spalle e alla demolizione del ponte solo quando il nuovo impalcato, realizzato in acciaio e fuori opera, sarà pronto. Vantaggi? La carreggiata sarà più ampia dell’attuale e le spalle pensate per ostacolare il meno possibile il deflusso delle acque nell’alveo del fiume».

L’intervento sul ponte sarà un veicolo di lancio per le future opere di urbanizzazione.

