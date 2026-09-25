Is Forreddus, 80 famiglie ostaggio del ponte chiuso  

A Elmas il ponte fantasma di Is Forreddus è diventato il simbolo di un’attesa infinita. Ottanta famiglie, proprietarie di case e terreni in questa località, vivono da anni in ostaggio dei ritardi nei lavori di riqualificazione dell’infrastruttura, che rappresenta l’accesso principale al quartiere. Transenne e nastri arancioni delimitano l’area, costringendo i residenti a percorrere tragitti lunghi e dissestati per raggiungere il centro o la statale 130. Ma la vicenda giudiziaria e amministrativa che riguarda l’opera, che affonda le radici in un passato lontano, sta per vivere una svolta decisiva.

L’attesa infinita

Nel 2007 gli abitanti avevano costituito un consorzio di urbanizzazione per avviare un progetto di risanamento privato e realizzare i servizi essenziali mancanti, come le strade e l’illuminazione pubblica. «Stiamo combattendo per vedere realizzate le opere di urbanizzazione primaria», spiegava Luigi Martis, presidente del comitato che riunisce 68 famiglie. I guai per l’opera sono iniziati dopo l’affidamento dei lavori, avvenuto nell’aprile del 2024 alla società Edilizia Loi di Elmas per circa 300mila euro con fondi Pnrr, regionali e comunali. Il progetto esecutivo, firmato dall’assessora ai Lavori pubblici Alessandra Nurchi, prevedeva una carreggiata più ampia e spalle studiate per ostacolare il meno possibile il deflusso delle acque nel fiume. Tuttavia, la tabella di marcia si è arenata. Dopo diverse proroghe concesse per ritardi nella consegna dei materiali, la situazione è precipitata sul fronte contrattuale.

La vertenza legale

La svolta è arrivata nei mesi scorsi. Come emerge dai documenti ufficiali del Comune, l’amministrazione ha dovuto procedere con la linea dura: prima la risoluzione in danno del contratto con il progettista, l’ingegnere Giovanni Mascia, e successivamente, nel dicembre del 2025, la risoluzione per grave inadempimento anche nei confronti dell’impresa appaltatrice. Un doppio terremoto tecnico che ha spinto il settore Lavori pubblici ad affidare un incarico di supporto legale all’avvocato Massimo Murru per gestire la fase di contenzioso e tutelare le casse e gli interessi dell’Ente.

I tempi tecnici

La sindaca Maria Laura Orrù cerca ora di rassicurare la cittadinanza, annunciando che la Giunta ha approvato il progetto di completamento per ripristinare e terminare l’opera. «Siamo pienamente consapevoli del disagio e delle difficoltà che da troppo tempo vivono i cittadini», dichiara la prima cittadina. «La vicenda è stata caratterizzata da responsabilità non imputabili esclusivamente al Comune, ma è nostro dovere risolvere le questioni a prescindere».Gli uffici comunali stanno seguendo ogni passaggio previsto dalla legge per tutelare l’Ente e i residenti. A breve prenderà il via la nuova procedura di affidamento dei lavori, non appena saranno ultimate le previsioni di variante predisposte per superare le criticità emerse. I tempi tecnico-amministrativi ne prevedono la ripresa nei prossimi mesi, mettendo fine a un calvario durato troppo a lungo.

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