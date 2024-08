“Is Festas de sartu”, il cuore antico di Tortolì 

Almeno una volta nella vita devi partecipare ai rituali delle tre feste per misurare la passione che infondono i soci dei comitati permanenti. E, soprattutto, quanta precisione rispettino tramandando di padre in figlio una tradizione ultrasecolare. A Tortolì is Festas de sartu sono una sacralità assoluta che coinvolge anche l’ospite. Ai soci di San Lussorio, San Gemiliano e San Salvatore piace conservare i valori di un’epoca, senza rivoluzioni per stare al passo con i tempi, a cominciare dal format organizzativo fino agli spari de is cuettus a scandire il ritmo dei riti religiosi. Neppure le polemiche degli ultimi tempi hanno scalfito quel rito, tanto che il partito dei conservatori ha sollevato gli scudi a tutela di quegli spari che profumano di festa autentica.

Tutta la comunità

A Tortolì è tempo di mare, sole e divertimento. Ma subito dopo Ferragosto nella stagione delle vacanze piomba un appuntamento che coinvolge direttamente un centinaio di famiglie e, a cascata, l’intera comunità. Far finta di nulla rispetto a is Festas de sartu vuol dire non calarsi nel profondo culto della comunità. È così anche per chi non professa la fede cristiana. Per i soci dei tre comitati la divisa è una seconda pelle. Ciascuno di loro, un mix tra giovani e adulti, qualcuno anche sulla novantina, si dà un gran da fare per valorizzare il patrimonio culturale e affermare l’identità etnica. S’inizia domani con s’imbidu di San Lussorio, un rito che affonda radici nell’antichità. È l’asta pubblica, che si svolte nel sagrato della chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, tramite la quale ciascuno dei tre comitati si riserva di assegnare al miglior offerente l’onore di trasportare sul giogo dei buoi (quest’anno a spese del Comune) il simulacro e di renderlo partecipe dei festeggiamenti. In piazza è vera e propria sfida a suon di offerte. Si prosegue sabato, con la processione dalla parrocchiale verso la chiesetta campestre. Qui, la sera, si balla e si canta. Domenica spazio ai riti religiosi accompagnati dall’insostituibile suono delle launeddas. Al tramonto, il simulacro fa rientro a Sant’Andrea, prima che la piazza centrale si riempia per quel divertimento che unisce sacro e pagano.

La consegna della bandiera

Il lunedì la festa assume un carattere più intimo, con l’elezione del nuovo presidente, il quale il martedì entra in possesso della bandiera che gli viene ceduta dal predecessore. Ma non c’è tempo da perdere, perché terminati i festeggiamenti di San Lussorio, il venerdì successivo è già festa in onore di San Gemiliano. Stessi rituali e stesse tempistiche (cinque giorni pieni). Quindi appuntamento a San Salvatore, due settimane dopo, dal 6 al 10 settembre. La data in cui calerà il sipario su is Festas de sartu, che a Tortolì fa rima con fede, devozione e divertimento in nome di una tradizione inattaccabile.

