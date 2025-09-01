VaiOnline
02 settembre 2025 alle 00:30

Is Cungiaus, fiume ripulito dalle canne  

Rio Is Cungiaus finalmente libero dalle canne. L’intervento straordinario e urgente realizzato dalla Proservice contro il rischio idrogeologico, oltre che frenare il pericolo incendi durante la stagione estiva, era stato richiesto anche dal Comune con tanto di ordinanza del sindaco Graziano Milia che intimava la pulizia del canale dalla folta vegetazione.

«La pulizia effettuata restituisce ai cittadini che vivono nella zona un senso di decoro e sicurezza che oramai mancava da anni, e che veniva puntualmente richiesto», spiega il delegato all’Ambiente per la Città metropolitana di Cagliari Martino Sarritzu.

La bonifica è partita nelle scorse settimane dal tratto di via Brigata Sassari, per poi proseguire in viale Marconi, sino a via Bizet. «I lavori urgenti sono stati ultimati e gli operai della Proservice hanno ripreso a lavorare nel Rio Foxi dove ormai manca pochissimo a completare la pulizia», aggiunge Sarritzu. Via le canne, ma non solo: nel caso del Rio Foxi l’intervento si è allargato anche alla rimozione dei rifiuti gettati lungo gli argini del canale. Problema che adesso si cercherà di contrastare posizionando delle fototrappole, mini telecamere che consentiranno di beccare i furbetti del sacchetto selvaggio.

«Dopo l’attività di pulizia importante e dispendiosa che è stata fatta con il settore Ambiente del Comune, e la stessa De Vizia, l’obiettivo ora è contrastare il fenomeno del continuo abbandono di spazzatura lungo gli argini del Rio Foxi», l’annuncio del delegato metropolitano.

