29 settembre 2025 alle 01:17

is cortes e aek casteddu, buona la prima 

La Coppa Italia ha inaugurato la nuova stagione Uisp. Nell’Over 43 venerdì si sono disputati due anticipi del girone B: Seddori e Real Putzu hanno chiuso gara 1 con un pareggio per 1-1 (reti di Podda e Usala), mentre è cominciata bene l’avventura del WS10 Senorbì che si è imposta per 3-1 sul Sant’Andrea Frius grazie alle reti di Nossardi, Sirigu e Lonis. Ha riposato la Monreale Calcio.

Nel girone A la Polisportiva Villamarese 2023 ha battuto gli Amatori Guspini con un rocambolesco 4-3. Non si è disputata per impraticabilità del campo Polisportiva Isili-Ales. Turno di riposo per la Polisportiva Guasila 2022.

Nella nuova categoria Over 30 l’Is Cortes Selargius nel girone A ha espugnato Villasor per 2-0; nel girone B tra Nino Disario Vilacidro e Atletico Capoterra 2025 è finita con un pareggio per 1-1 (ha riposato la Vision Ottica 4 Eyes Genneruxi); nel girone C l’Aek Kasteddu ha regolato per 4-2 il Real Putzu (a riposo la Crescenzi Sport). Nel prossimo weekend si disputerà il secondo turno della fase a gironi per entrambe le categorie. (a. z.)

