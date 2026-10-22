SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Selargius.
23 ottobre 2026 alle 00:43

Is Corrias, via libera alla maxi area cani 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il quartiere di Is Corrias avrà la sua prima area attrezzata per i cani. La Giunta ha dato il via libera all’atto di indirizzo: l’intervento è concentrato nella porzione di terreno comunale alla fine di via Gallura, circa 2mila metri quadrati che il Comune ha deciso di dedicare ai quattro zampe.

Di fatto si tratta di un primo stralcio funzionale del più ampio progetto di valorizzazione di un compendio verde comunale di 10mila metri quadri compreso tra le Statali 131, 554 e via Gallura, destinato a diventare un parco urbano, come viene spiegato nella delibera approvata dall’esecutivo comunale di Selargius. Non più in via Goceano, quindi, dove i tralicci impediscono la permanenza per più di quattro ore.

L'indirizzo dato dal settore Ambiente è riportato nella delibera approvata dall’esecutivo di piazza Cellarium: nei duemila metri quadri dovrà nascere un’area moderna, accessibile a tutti, sostenibile e integrata nel paesaggio. Sono previsti spazi separati per cani di piccola e grande taglia; percorsi pedonali e aree di sosta; zone ombreggiate con alberature e arredi urbani; fontanelle, cestini e distributori di sacchetti; attrezzature ludico-addestrative per il benessere animale. L'obiettivo è promuovere il benessere animale e dare una risposta concreta ai tanti proprietari di animali d’affezione. La delibera - viene precisato dalla Giunta - è un atto di indirizzo: non impegna ancora spese, che arriveranno con i successivi livelli progettuali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Pesanti ripercussioni sul settore agroalimentare sardo

L’allarme dei produttori: «Per noi è una doppia tassa»

«Un dazio pesante che altera la concorrenza La Regione deve ascoltare il nostro grido d’aiuto» 
Massimiliano Rais
L’emergenza

Protesta dei tir, 105 milioni dal Governo

Meloni: «Ascoltiamo chi manifesta in modo pacifico. Ora vanno rimossi i blocchi stradali» 
L’emergenza

Parà a Milano, polemica sui limiti operativi

Militari in strada senza taser né spray. Nordio: «Servono più carceri minorili» 
La sentenza

Caso Ippocrate, quattro condanne

Oristano, processo per i concorsi Asl: 8 anni all’ex sindaco di Macomer Succu 
Valeria Pinna
La protesta

«Il nostro futuro ha i giorni contati»

Eurallumina, la rabbia di quattro operai asserragliati a 60 metri di altezza 
Antonella Pani