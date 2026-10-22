Is Corrias, via libera alla maxi area cani 

Il quartiere di Is Corrias avrà la sua prima area attrezzata per i cani. La Giunta ha dato il via libera all’atto di indirizzo: l’intervento è concentrato nella porzione di terreno comunale alla fine di via Gallura, circa 2mila metri quadrati che il Comune ha deciso di dedicare ai quattro zampe.

Di fatto si tratta di un primo stralcio funzionale del più ampio progetto di valorizzazione di un compendio verde comunale di 10mila metri quadri compreso tra le Statali 131, 554 e via Gallura, destinato a diventare un parco urbano, come viene spiegato nella delibera approvata dall’esecutivo comunale di Selargius. Non più in via Goceano, quindi, dove i tralicci impediscono la permanenza per più di quattro ore.

L'indirizzo dato dal settore Ambiente è riportato nella delibera approvata dall’esecutivo di piazza Cellarium: nei duemila metri quadri dovrà nascere un’area moderna, accessibile a tutti, sostenibile e integrata nel paesaggio. Sono previsti spazi separati per cani di piccola e grande taglia; percorsi pedonali e aree di sosta; zone ombreggiate con alberature e arredi urbani; fontanelle, cestini e distributori di sacchetti; attrezzature ludico-addestrative per il benessere animale. L'obiettivo è promuovere il benessere animale e dare una risposta concreta ai tanti proprietari di animali d’affezione. La delibera - viene precisato dalla Giunta - è un atto di indirizzo: non impegna ancora spese, che arriveranno con i successivi livelli progettuali.

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