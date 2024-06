Is Corrias, una discarica cresciuta in mezzo ai palazzi 

Mattonelle, tubi rotti, insieme ad altro materiale edile rimasto inutilizzato. Una distesa di materiale di proprietà di un’impresa che di fatto nei mesi si è trasformata in una discarica all’interno di un terreno privato di via Logudoro, nel rione selargino di Is Corrias.

Segnalata più volte dai residenti e denunciata in Consiglio comunale - con tanto di interrogazione urgente - dal capogruppo del Pd Omar Zaher. «È così da tempo», dice l’esponente dem, «non è possibile avere una discarica sotto i palazzi, il terreno va ripulito il prima possibile chiunque sia il proprietario», chiede sperando in una soluzione da parte del Comune: «L’amministrazione dovrebbe obbligare chi ha creato questa situazione di degrado a intervenire».

Discarica che si somma a quelle presenti nell’agro e nelle periferie di Selargius: Su Pezzu Mannu in primis, ma i cumuli di rifiuti sono anche in via Torricelli, ai bordi della bretella della 554, lungo la strada rurale di fianco alla linea ferroviaria, e in quella comunale Sestu-Settimo. Non solo: nei report fotografici della Polizia locale che riportano le discariche da bonificare ci sono la località Su Tremini, le piazzole di sosta di via della Scienza, la traversa della strada comunale Bia ‘e mesu, l’arteria rurale San Giovanni. E la zona di Cuccuru e Matt’e Masoni.

