Is Corrias: «Un rione dimenticato» 

Nessun bar per incontrarsi e bere un semplice caffè, neanche un market, tantomeno un parco pubblico dove poter passeggiare. L’unica realtà attiva è la chiesa di San Tarcisio, diventata il fulcro della vita nel rione. È quasi un quartiere fantasma quello di Is Corrias, incastonato fra Cagliari, Monserrato e la 554, nato anni fa ma ancora privo dei servizi essenziali. Compreso l’asilo nido comunale di via Gallura, chiuso da oltre cinque anni per via delle poche iscrizioni. «Prima c’era un supermercato, ma dopo pochi anni ha chiuso, hanno trasferito anche la farmacia», raccontano i residenti costretti a spostarsi nel vicino rione cagliaritano di Barracca Manna per qualsiasi cosa. «Siamo isolati, menomale che c’è la parrocchia che crea un po’ di animazione».

L’idea

Inevitabile il confronto con l’altro quartiere satellite di Selargius, Su Planu, dove però c’è di fatto tutto: attività commerciali, bar, farmacia, uffici postali, parchi, una sede decentrata del Comune, e persino le scuole. «E qui niente», dicono in coro le centinaia di residenti della zona, «in tanti non sanno neanche che questo rione esiste, ci confondono con Pirri». Problemi, anche nella viabilità, disagi legati all’isolamento, tanto che si sta pensando di mettere su un comitato di quartiere per far sentire la propria voce con le amministrazioni comunali coinvolte.

La parrocchia

Don Eugenio Cocco è arrivato appena due anni fa nel quartiere di Selargius - alla guida della parrocchia di San Tarcisio che geograficamente abbraccia parti di Cagliari, Monserrato e Selargius, compresa la parte di Su Pezzu Mannu - e da subito si è rimboccato le maniche per coinvolgere i residenti e cercare di ravvivare il rione dormitorio. «Qui abitano un sacco di giovani, il mio desiderio è riuscire a coinvolgerli e insieme a loro rendere questa zona più viva e accogliente», spera don Eugenio. «In due anni abbiamo organizzato mostre, convegni, laboratori per i bambini anche grazie al supporto del Comune», sottolinea il parroco, «e ci sono altre iniziative a cui stiamo lavorando». Fra queste la riqualificazione del campo di calcio - abbandonato da anni - fra parrocchia e oratorio. «Faremo anche corsi di ballo sardo, abbiamo visto che durante la festa del patrono i balli in piazza sono piaciuti molto». Iniziative che coinvolgono sempre più parrocchiani, al fianco di don Eugenio in questo percorso di rilancio di Is Corrias.

Le iniziative

Anche alcuni residenti cercano di fare la loro parte per rendere più accogliente il quartiere. Come Sandra Olianas, bibliotecaria per lavoro, che ha realizzato un piccolo angolo libri per strada, dove è possibile lasciare e prendere in prestito volumi da leggere. E poi c’è la biblioteca pubblica aperta nell’oratorio della parrocchia di via Gallura, grazie alla collaborazione fra don Eugenio e al gruppo culturale Alessandra Sorcinelli.

RIPRODUZIONE RISERVATA