Is Corrias tra blackout e mancanza di servizi: «Quartiere abbandonato»  

Nella notte scorsa, il quartiere di Is Corrias a Selargius appariva così: totalmente al buio. Un blackout improvviso che seppur per poche ore ha lasciato via Goceano, via Gallura, via Barbagia e via Ogliastra immerse nell’oscurità. Un improvviso guasto all’illuminazione pubblica, riparato nel corso della stessa notte, che però ha suscitato non poche lamentatele tra i residenti.

Da tempo nel quartiere si vive in un clima di crescente preoccupazione. La mancanza di luce non è solo un fastidio, ma rappresenta una minaccia alla sicurezza. In una zona dove i furti alle auto sono già all’ordine del giorno, la totale oscurità può diventare un fattore che rischia di aggravare ulteriormente la situazione.E così la domanda che molti si pongono è semplice: «A cosa serve implorare e chiedere sicurezza se poi i servizi essenziali, come l’illuminazione stradale, è così flebile?». Is Corrias è un quartiere che da tempo si sente abbandonato, esposto a rischi che potrebbero essere evitati con interventi tempestivi e adeguati e per questo lamenta più attenzioni e servizi dagli uffici di via Istria.

Dal Comune però fanno sapere che «il quartiere è rimasto per pochissimo tempo nella penombra perché si è staccato il contattore dell’illuminazione pubblica. Nessun allarme perché l’intervento della ditta è stato tempestivo subito dopo la segnalazione del sindaco Gigi Concu». Oggi tutto è tornato alla normalità e il quartiere è regolarmente illuminato: «Senza luce cresce il senso di insicurezza e anche l’esasperazione di chi teme per la propria incolumità e quella dei propri beni».

RIPRODUZIONE RISERVATA