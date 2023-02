Is Corrias, nuovo raid sulle auto in sosta 

Vetri spaccati e furti dentro le auto in sosta lungo la strada, e incursioni notturne all’interno dei palazzi.

Continua l’allarme ladri nei due quartieri satellite di Selargius - Is Corrias e Su Planu - lì dove le segnalazioni, e le denunce, stanno diventando quasi all’ordine del giorno. L’ultimo episodio di vandalismo a danno di un’auto parcheggiata in via Monte Rosa - a Su Planu - è di due giorni fa: vetro anteriore della macchina spaccato e interno del veicolo messo sotto sopra da qualche malvivente.

Ieri l’ennesimo tentativo di furto a Is Corrias: qualcuno - raccontano i residenti della zona - è entrato durante la notte nei parcheggi interni di un palazzo in via Gallura - di fronte all’asilo comunale chiuso - e dopo essersi intrufolato ha forzato la portiera di una macchina per poi rubare alcuni oggetti che si trovavano nel cruscotto.

Inevitabile la preoccupazione di chi abita nei palazzi fra via Ogliastra e via Goceano, così come in via Gallura. Tanto che nei mesi scorsi c’è chi si è attrezzato installando un sistema di videosorveglianza condominiale, in attesa delle telecamere annunciate dal Comune finanziate con 200mila euro all’interno del piano della Città metropolitana: oltre a quelle nelle piazze del centro e di Su Planu, sono infatti previste a Is Corrias, nelle vie Goceano, Ogliastra, e Logudoro.