Is Corrias, nell’oratorio nasce la prima biblioteca aperta a tutti 

Anche il quartiere di Is Corrias ha finalmente una biblioteca aperta al pubblico, la prima per il rione di Selargius nato ai bordi della 554 che conta qualche centinaio di residenti. Uno spazio dell’oratorio concesso dalla parrocchia di San Tarcisio e gestito dal gruppo culturale - volontario e gratuito - guidato da Alessandra Sorcinelli che ha deciso di far rivivere la sala di via Gallura in chiave culturale.

«Grazie al contributo di tante persone che, a titolo gratuito, stanno donando l’occorrente per allestire la sala destinata a biblioteca, dagli scaffali ai libri», racconta Sorcinelli, da anni in prima linea nell’organizzazione di incontri culturali nell’Isola. Il nuovo spazio dell’oratorio è stato inaugurato nei giorni scorsi, con tanto di taglio del nastro e benedizione del parroco del rione, don Eugenio Cocco. «Ora questo spazio dobbiamo farlo vivere», l’appello di Sorcinelli rivolto ai residenti del quartiere, ma non solo. Le iniziative sono già partite durante lo scorso fine settimana con le prime presentazioni di libri, e a breve verrà definito un calendario con giorni e orari di apertura settimanali della biblioteca. «Una sfida», conclude Sorcinelli, «che, grazie al supporto della parrocchia San Tarcisio, abbiamo voluto lanciare per far vivere il quartiere».

RIPRODUZIONE RISERVATA