Is Corrias, l’asilo nido verso la riapertura 

Ora sembra arrivata la svolta con l’ok al finanziamento e l’approvazione del progetto. Priorità dell’intervento mettere in sicurezza la struttura di via Gallura: si va dalla sostituzione della pavimentazione interna in gomma, sino al solaio che sarà impermeabilizzato e dove l’amministrazione di piazza Cellarium ha deciso di installare dei pannelli solari. Verrà adeguato anche il sistema di climatizzazione dello stabile, l’impianto elettrico e posizionate le luci a led.

Nel nido di via Gallura i cancelli sono chiusi da più di cinque anni, tutto sbarrato - a detta del Comune - per mancanza di bambini nel quartiere a ridosso della 554. Un problema che ha costretto l’amministrazione ha ridimensionare l’offerta degli asili in città da tre a due, con le sole strutture di via Einaudi e via Serpeddì rimaste aperte. A Is Corrias no, una chiusura che inizialmente di ipotizzava temporanea ma la decisione di fatto di anno in anno viene confermata.

Il progetto c’è, le risorse pure, ma per la riapertura dell’asilo nido comunale di via Gallura - nel rione selargino di Is Corrias - bisognerà aspettare almeno sino all’anno prossimo. Il piano di restyling è stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta, definito sulla base delle risorse europee del Pnrr conquistate dal Comune con il bando per la riqualificazione e nuova realizzazione di nidi e scuole materne, poco più di 210mila euro.

Il progetto c’è, le risorse pure, ma per la riapertura dell’asilo nido comunale di via Gallura - nel rione selargino di Is Corrias - bisognerà aspettare almeno sino all’anno prossimo. Il piano di restyling è stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta, definito sulla base delle risorse europee del Pnrr conquistate dal Comune con il bando per la riqualificazione e nuova realizzazione di nidi e scuole materne, poco più di 210mila euro.

Anni di abbandono

Nel nido di via Gallura i cancelli sono chiusi da più di cinque anni, tutto sbarrato - a detta del Comune - per mancanza di bambini nel quartiere a ridosso della 554. Un problema che ha costretto l’amministrazione ha ridimensionare l’offerta degli asili in città da tre a due, con le sole strutture di via Einaudi e via Serpeddì rimaste aperte. A Is Corrias no, una chiusura che inizialmente di ipotizzava temporanea ma la decisione di fatto di anno in anno viene confermata.

Cosa si farà

Ora sembra arrivata la svolta con l’ok al finanziamento e l’approvazione del progetto. Priorità dell’intervento mettere in sicurezza la struttura di via Gallura: si va dalla sostituzione della pavimentazione interna in gomma, sino al solaio che sarà impermeabilizzato e dove l’amministrazione di piazza Cellarium ha deciso di installare dei pannelli solari. Verrà adeguato anche il sistema di climatizzazione dello stabile, l’impianto elettrico e posizionate le luci a led.

L’opposizione va in pressing. «Grazie al Pnrr finalmente verranno eseguiti questi lavori», le parole del consigliere comunale del Pd Omar Zaher, «senza questa possibilità probabilmente l’asilo sarebbe stato destinato a decadere anno dopo anno. Adesso però bisogna accelerare quanto più possibile l’iter per riuscire a completare gli interventi necessari e restituire la struttura al quartiere. Un rione in crescita che merita un servizio comunale come questo, così come si deve valutare un utilizzo aperto ai Comuni vicini se eventualmente non ci dovessero essere abbastanza bambini residenti a Is Corrias». Una proposta già emersa alcuni mesi fa con una mozione firmata da tutti i gruppi di minoranza: «Da tempo proponiamo una gestione dell’asilo in chiave metropolitana e non più solo comunale», avevano detto rivolgendosi al sindaco e alla Giunta.

I tempi

Sull’iter tutto dipende dai tempi dettati dal Pnrr. «Entro quest’anno contiamo di aggiudicare i lavori, e nel 2024 di riaprire la struttura», assicura l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas. E per quanto riguarda la destinazione futura tutto è ancora da decidere, probabilmente sempre come nido comunale ma non si esclude la possibilità di una ludoteca o comunque un centro per i giovani. «La priorità è ristrutturare lo stabile e renderlo fruibile il prima possibile», precisa l’assessore, «poi decideremo il resto. Sinora l’asilo è rimasto chiuso per mancanza di bimbi nel quartiere problema che si spera possa essere superato già dal prossimo anno con l’arrivo di nuove famiglie negli appartamenti in fase di ultimazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata