Is Corrias, l’asilo nido pronto a riaprire 

Lavori quasi completati, mancano solo le ultime verifiche nello stabile e il nuovo impianto di climatizzazione, poi l’asilo nido di Is Corrias potrà riaprire.

«Salvo imprevisti, sarà pronto per il prossimo anno scolastico», ha annunciato il sindaco Gigi Concu in Consiglio comunale. Il tema è riapprodato nell’Aula di piazza Cellarium con l’interrogazione del capogruppo del Pd Omar Zaher: «Da alcuni mesi non vedo più operai che lavorano», ha sottolineato il consigliere dem. «Era stata promessa l’apertura a settembre, i residenti della zona vogliono risposte, in particolare le famiglie con bambini piccoli che vorrebbero iscrivere i loro figli nell’asilo di via Gallura».

Il restyling, in corso da diversi mesi, è finanziato con fondi del Pnrr, 210mila euro: si va dalla sostituzione della pavimentazione interna in gomma, sino al solaio che sarà impermeabilizzato. Verrà adeguato anche il sistema di climatizzazione dello stabile, l’impianto elettrico e posizionate le luci a led. «I lavori sono quasi finiti, ora sono in corso le verifiche sismiche nella struttura», ha precisato Concu, «poi interverremo con risorse del bilancio comunale sull’impianto di condizionamento, e installeremo dei pannelli fotovoltaici. Nel frattempo faremo un'analisi per capire quanti bimbi ci sono nel quartiere».

RIPRODUZIONE RISERVATA