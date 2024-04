Is Corrias, l’appello: «Vogliamo servizi» 

Parcheggi, parco pubblico e area cani. Sono le richieste principali che i residenti di Is Corrias, quartiere di Selargius, rivolte da tempo al Comune.

«Paghiamo le tasse come tutti gli altri cittadini, ma non abbiamo gli stessi servizi», racconta Iole Locci. Lamentele a cui si associa anche il capogruppo del Pd in Consiglio Omar Zaher: «Manca un parco comunale dove potersi incontrare, più volte annunciato e mai realizzato, così come uno spazio per i cani. I residenti chiedono anche i parcheggi tracciati regolarmente, per esempio in via Goceano, la presenza dei vigili urbani e più telecamere. Inoltre spero che a settembre riapra l’asilo di via Gallura, e che venga al più presto messa in sicurezza la pista ciclabile di via Is Corrias».

Nei 5 anni passati - ricorda il sindaco Gigi Concu - «abbiamo investito tantissime risorse nel quartiere riuscendo a risolvere criticità che si trascinavano da decenni, e che le opere di urbanizzazione spettano per legge ai privati ai quali come amministrazione ci siamo più volte sostituiti per colmare le loro inadempienze. Certo c’è ancora da fare, e lo stiamo facendo: l’iter per la realizzazione dell’area verde, con spazi per bambini e area cani, procede. Così come sono in programma nuovi interventi sulla viabilità».

