VaiOnline
Selargius.
17 dicembre 2025 alle 00:25

Is Corrias, in arrivo cento alberi 

Intervento di forestazione urbana tra la 554 e Barracca Manna 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oltre cento nuovi alberi in arrivo all’ingresso del quartiere di Is Corrias: il secondo intervento di forestazione urbana studiato e finanziato dal Comune di Selargius si concentra nel rione incastonato fra la 554 e Barracca Manna. Attesa anche l’apertura dell’asilo di via Gallura chiuso da sette anni per mancanza di bambini nel circondario: i lavori sono al rush finale e il Comune valuta di allargare la fascia d’età degli iscritti.

Intervento antismog

Il progetto esecutivo di forestazione urbana è stato approvato di recente in Giunta, portato dal settore Ambiente. «Verrà creato un nuovo spazio verde a Is Corrias - annuncia soddisfatto l’assessore Gigi Gessa - L’area interessata, di circa un ettaro, tra via Goceano e via Is Corrias, è pronta ad accogliere oltre cento nuove specie arboree, tra alberi ed essenze, che contribuiranno a riqualificare questo pezzo del rione attualmente privo di vegetazione», spiega, «L’obiettivo è migliorare la percezione visiva, e chiaramente anche la qualità dell’aria in una zona caratterizzata dall’intenso traffico dovuto alla vicinanza della 554». Un intervento antismog, e primo step per la nascita di uno spazio verde attrezzato, con panchine e giochi per i bambini, atteso da anni. «L’intervento avrà un costo complessivo di 145mila euro - dice ancora l’assessore Gessa - risorse comunali che in continuità con le nostre scelte amministrative degli ultimi anni destiniamo alla promozione del verde che già vede Selargius tra i Comuni sardi con il rapporto più alto di verde per abitante».

«Solo un inizio»

Novità in arrivo anche per l’asilo nido di via Gallura: il Comune ha finanziato gli ultimi lavori in vista della riapertura dopo 7 anni di stop. Come più volte chiesto dal capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Omar Zaher, e dagli stessi residenti. «Il nuovo intervento di forestazione è senz’altro un’ottima notizia per tutto il quartiere, ormai in rapida espansione - dice Andrea Ognissanti a nome del quartiere - ma è anche vero che l’apertura dell’asilo si sta protraendo da diversi anni, e molte famiglie sperano si possa trovare una soluzione al più presto, perché sarebbe davvero un aiuto prezioso. Ovviamente questo è solo un inizio, perché purtroppo le cose che mancano sono ancora davvero tante, basti pensare a una farmacia o un market. Speriamo che con i nuovi interventi si possano attirare investitori».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra, sì a gennaio I Comuni: «Per noi risorse insufficienti»

Le audizioni in commissione Bilancio Confindustria, allarme sul trasporto merci 
Il caso

La recita di Natale? C’è poco spazio, solo un genitore per bimbo

Aule troppo piccole alla materna, insorgono le famiglie di Narcao 
Stefania Piredda
La guerra

«No ai compromessi sul Donbass»

E Putin boccia anche la tregua di Natale. Ma per gli Usa la pace è «vicina» 