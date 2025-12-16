Is Corrias, in arrivo cento alberi 

Oltre cento nuovi alberi in arrivo all’ingresso del quartiere di Is Corrias: il secondo intervento di forestazione urbana studiato e finanziato dal Comune di Selargius si concentra nel rione incastonato fra la 554 e Barracca Manna. Attesa anche l’apertura dell’asilo di via Gallura chiuso da sette anni per mancanza di bambini nel circondario: i lavori sono al rush finale e il Comune valuta di allargare la fascia d’età degli iscritti.

Intervento antismog

Il progetto esecutivo di forestazione urbana è stato approvato di recente in Giunta, portato dal settore Ambiente. «Verrà creato un nuovo spazio verde a Is Corrias - annuncia soddisfatto l’assessore Gigi Gessa - L’area interessata, di circa un ettaro, tra via Goceano e via Is Corrias, è pronta ad accogliere oltre cento nuove specie arboree, tra alberi ed essenze, che contribuiranno a riqualificare questo pezzo del rione attualmente privo di vegetazione», spiega, «L’obiettivo è migliorare la percezione visiva, e chiaramente anche la qualità dell’aria in una zona caratterizzata dall’intenso traffico dovuto alla vicinanza della 554». Un intervento antismog, e primo step per la nascita di uno spazio verde attrezzato, con panchine e giochi per i bambini, atteso da anni. «L’intervento avrà un costo complessivo di 145mila euro - dice ancora l’assessore Gessa - risorse comunali che in continuità con le nostre scelte amministrative degli ultimi anni destiniamo alla promozione del verde che già vede Selargius tra i Comuni sardi con il rapporto più alto di verde per abitante».

«Solo un inizio»

Novità in arrivo anche per l’asilo nido di via Gallura: il Comune ha finanziato gli ultimi lavori in vista della riapertura dopo 7 anni di stop. Come più volte chiesto dal capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Omar Zaher, e dagli stessi residenti. «Il nuovo intervento di forestazione è senz’altro un’ottima notizia per tutto il quartiere, ormai in rapida espansione - dice Andrea Ognissanti a nome del quartiere - ma è anche vero che l’apertura dell’asilo si sta protraendo da diversi anni, e molte famiglie sperano si possa trovare una soluzione al più presto, perché sarebbe davvero un aiuto prezioso. Ovviamente questo è solo un inizio, perché purtroppo le cose che mancano sono ancora davvero tante, basti pensare a una farmacia o un market. Speriamo che con i nuovi interventi si possano attirare investitori».

RIPRODUZIONE RISERVATA