Is Corrias, ciclabile protetta dai paletti 

Arrivano i paletti a ridosso della pista ciclabile di via Is Corrias, la strada principale del quartiere satellite di Selargius nato fra la 554 e Pirri. Un intervento necessario dopo le tante segnalazioni dei residenti della zona che lamentavano l’invasione del tratto riservato alle biciclette da parte degli automobilisti che così scansavano l’attraversamento rialzato posizionato dal Comune per garantire maggiore sicurezza per chi attraversa la strada.

«Finalmente», commenta Andrea Ognissanti a nome del rione selargino, «dopo tanti solleciti, primi fra tutti quelli del consigliere comunale Omar Zaher, si è messa in sicurezza la pista ciclabile». Una tendenza radicata da tempo: gli automobilisti, per evitare il dosso in corrispondenza dell’attraversamento pedonale posizionato per ridurre le velocità lungo la strada, spesso utilizzavano la pista dedicata alle biciclette. «Ora potrà essere utilizzata senza pericoli, evitando anche che ci sia qualche corsa notturna», aggiunge Ognissanti. «Speriamo che sia il primo di una lunga serie di interventi che i residenti chiedono da tempo». Nel frattempo prosegue la forestazione urbana nel rione: in tutto saranno messi a dimora sessanta alberi in un’area di 3mila e 300 metri di via Is Corrias.

RIPRODUZIONE RISERVATA