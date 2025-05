Is Coras: ancora perdite di liquami 

Un ritorno sgradito. Una perdita di acqua di fogna, accompagnata dall’odore pestilenziale, ha di nuovo invaso la località Is Coras a Sestu, lungo la strada che conduce all’ecocentro. Una strada con abitazioni e grandi punti vendita e quindi un grosso disagio per tutti. Era già successo lo scorso mese, e gli addetti del Comune avevano riparato il guasto, ma il problema è più complesso del previsto. La zona non è di competenza di Abbanoa, e ora bisognerà trovare le cause; un intasamento, una conduttura da sostituire, chissà cos’altro, impossibile per ora dirlo. Il problema dura da qualche giorno ma il Comune dichiara di essere al lavoro. “L’ufficio tecnico è informato e la prossima settimana avrò aggiornamenti sulle azioni poste in atto per la risoluzione”, promette Emanuele Meloni, assessore all’Igiene Urbana e Lavori Pubblici. Intanto qui bisognerà turarsi il naso ancora per un po’.

