Quartucciu.
16 novembre 2025 alle 00:21

Is Concias, la tomba dei giganti nel degrado 

È uno dei gioielli del territorio, spesso scenario di iniziative che attirano tantissime persone, ma purtroppo la tomba dei giganti in località Is Concias, compresa tutta la strada che porta alle cascate di San Pietro Paradiso, è nel mirino di vandali e incivili.

Cumuli di macerie caratterizzano i sentieri dove non c’è ancora nemmeno la segnaletica che indichi come arrivare ai siti. E anche in prossimità della tomba i rifiuti non mancano così come le pietre dell’antico sito vengono spesso utilizzate per mettere su falò per i pic nic.

«Più volte abbiamo ripulito in occasione delle iniziative che si sono svolte nella zona», dice l’assessora alla Cultura Elisabetta Contini, «ma il problema è che bisogna avere risorse da investire in quel sito per mettere le telecamere e per incaricare una cooperativa che si occupi di gestire il tutto».

Adesso però qualcosa potrebbe cambiare grazie al progetto “Sardegna verso l’Unesco” che vede candidata anche la tomba dei giganti. «E proprio questo ci impone di avere ancora una maggiore attenzione verso la tomba dei giganti», assicura il sindaco Pietro Pisu, «oltre alle pulizie con i cantieri Lavoras, se arriveranno i finanziamenti si potranno mettere telecamere, recinzioni e la segnaletica. Stiamo attendendo proprio l’esito delle procedure Unesco, che ci consentirà di fare investimenti importanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

