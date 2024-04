Is Concas, tredici passi per la bonifica 

Tredici gare per far ripartire l’impianto di trattamento della diga di Is Concas, il grande bacino avvelenato dai metalli pesanti dell’ex miniera d’oro a Furtei. È stato appena completato da parte di Igea l’acquisto dei pezzi di ricambio per le pompe che dovranno essere montate nel macchinario inaugurato nel luglio del 2021 (attualmente fermo) e da tempo al centro di un contenzioso con la ditta fornitrice che vinse l’appalto.

Le procedure

Per rimetterlo in moto – e segnare così la svolta tanto attesa nelle bonifiche della diga – servirà che Igea completi altre tre procedure di gara indispensabili, anche perché tra queste c’è proprio l’appalto per «il supporto tecnico per il riavvio, lo studio e la progettazione dell’implementazione dell’impianto» per il quale si ipotizza una spesa di 139.800 euro, mentre altri 139.500 euro sono stanziati per il capitolo «accordo quadro per la fornitura dei ricambi per l’impianto di trattamento»: in entrambi i casi le gare sono in fase di progettazione. «La maggior parte delle forniture è già aggiudicata da tempo, ma il contratto era fermo per definire la questione del rientro in possesso dell’impianto da parte della ditta con la quale è in corso il contenzioso», spiega Michele Caria, amministratore unico della società. Finora Igea ha completato l’iter per la stipula dei contratti di fornitura materiali e ricambi, quello per lo smaltimento dei fanghi (in stand by nell’attesa che riparta l’impianto e la depurazione possa finalmente partire), il contratto per la polizza assicurativa che ora dovrà essere rivalutato visto il tempo trascorso e, infine, la gara più onerosa, ovvero quella per la gestione dell’impianto Smit aggiudicato per 293.538 euro e per il quale è stato fissato un sopralluogo per il 29 aprile. L’ultimo contratto in ordine di tempo è quello che verrà firmato grazie alla gara conclusa due settimane fa per «il ricambio delle pompe dell’impianto di trattamento della acque della miniera di Santu Miali» per un valore di 12.377 euro.

Il paese

«Si tratta di un piccolo passo in avanti – dice il sindaco di Furtei Nicola Cau –. Attendiamo fiduciosi che l’impianto possa ripartire e le bonifiche, tanto importanti per il nostro territorio, vengano finalmente completate. Solleciterò un tavolo tecnico con gli enti coinvolti per fare il punto della situazione».

