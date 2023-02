“Is Cerbus” si presentano agli alunni 

Le maschere del carnevale sinnaese sono entrate ieri a scuola. L’associazione Is Cerbus ha presentato la propria maschera ai bambini e ai docenti della scuola dell’infanzia numero 2 di via Caravaggio e via Perra.

I ragazzi dell’associazione hanno illustrato la maschera e la sua storia, presentando poi lo spettacolo della vestizione della maschera, assicurando anche la rappresentazione di una battuta di caccia.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente dell’associazione “Is cerbus” Maurizio Manca. «È un nostro dovere garantire continuità e far sì che i nostri figli continuino a portare avanti quello che anche a noi è stato lasciato dai nostri avi. Ogni generazione ha il dovere di continuare su questo filone affinché le nostre tradizioni non si perdano nel tempo».

Alcuni anni fa, l’associazione “Sinnai e dintorni” ha recuperato la rappresentazione teatrale in sardo campidanese de su “Cranovali Mottu”, liberamente ispirato alla commedia di don Giovanni Cadeddu. La sera del 25 febbraio la stessa associazione la riproporrà in piazza Santa Barbara. (r. s.)

