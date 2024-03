Is Cerbus, la grande magia della caccia 

INVIATO

Sinnai. Se ne parlava timidamente in paese ma quella rappresentazione della caccia grossa, andata in scena per l’ultima volta nel 1956, sembrava ormai dimenticata, destinata all’oblio eterno. Sino a quando, 15 anni più tardi, un sindaco, Benvenuto Falqui, decide che è arrivato il momento di recuperare quella tradizione che risale addirittura al 18° secolo (ma che affonderebbe le proprie radici in età precristiana). Se oggi la caccia a is cerbus è diventata un punto fermo del carnevale di Sinnai lo si deve proprio a Falqui. «Quel sindaco», racconta Angelo Perra, uno dei protagonisti della rinascita, «convocò tutti noi giovani di allora e ci invitò a fare ricerche per riscoprire quella tradizione».

Le ricerche

Salta fuori la risposta del Comune all’Ente provinciale del turismo, nel 1946, in cui si parla de is cerbus . Inizia una ricerca certosina, fatta anche di interviste agli anziani. «Perché questa tradizione», puntualizza lo studioso Paolo Zedda, «a differenza di tante altre nell’Isola, pur essendosi interrotta più volte, non è figlia di una ricostruzione: è esattamente uguale a se stessa da sempre». Facile, dunque, recuperarla. Nel 1971, is cerbus , i cinghiali, i battitori, i cani e i cacciatori (le cinque figure della rappresentazione) ricominciano a inseguirsi nelle strade di Sinnai. Qualche altro stop sino a metà degli anni ‘90, quando la caccia grossa è diventata un appuntamento fisso del carnevale.

L’organizzazione

E nel 2007 “Is cerbus” diventa un’associazione riconosciuta. Ora può addirittura contare su oltre cento soci. «Siamo 65 adulti e una cinquantina di bambini», racconta il presidente Maurizio Manca. Figuranti che diventano protagonisti di questa rappresentazione della caccia grossa. Una rappresentazione che si conclude sempre allo stesso modo: in piazza Sant’Isidoro, i cacciatori portano i cervi e cinghiali “abbattuti”.

I tour

Quello che accadrà domenica prossima. Ma “Is cerbus” non si fermano qui. «Ormai», riprende Manca, «si può dire che abbiamo girato tutta la Sardegna: siamo stati, giusto per citare solo alcuni centri, a Santa Teresa, Bono, Fonni, Buggerru». E c’è già un appuntamento fissato per la prossima estate. «Il 27 luglio saremo a Castelsardo per il carnevale estivo». Ma la caccia grossa sinnaese ha varcato il Tirreno. «Siamo arrivati sino ad Ajaccio, alla Slovenia, al Montenegro. Soltanto il Covid-19 ci ha impedito di essere il Bulgaria nel 2020». Solo un problema per “Is cerbus” quando vanno in tournée. «Siamo troppi, non possiamo muoverci tutti, dobbiamo mandare una sorta di rappresentanza». Addirittura il gruppo talvolta si sdoppia. «Recentemente», racconta, «siamo stati lo stesso giorno, con due gruppi diversi ovviamente, a Quartu e a Guasila».

La tradizione

La rappresentazione della caccia in paese, le esibizioni in giro per il mondo. Ma non solo. «Proprio quest’anno», svela Manca, «abbiamo recuperato il giorno tradizionale de is cerbus : inizialmente, l’uscita si faceva il lunedì che precede il Martedì grasso, su lunis de agoa . Per evitare sovrapposizioni nel calendario del carnevale sinnaese, era stato deciso di spostarla alla domenica della Pentolaccia, visto che quel giorno era dedicato alle pariglie. Quest’anno, invece, abbiamo ricominciato». In maniera “carbonara”. «Non abbiamo detto niente a nessuno, non abbiamo avvertito neanche le autorità. Come gruppo di amici ci siamo dati appuntamento in un punto del paese e abbiamo dato vita, senza alcun programma, senza alcun itinerario, alla rappresentazione». Apprezzata dai cittadini: is cerbus sono ormai (ri)entrati a pieno titolo nel cuore dei sinnaesi.

