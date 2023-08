Is Cattas, nove giorni a secco  Difficile individuare le perdite 

Ancora disagi a Is Cattas, frazione di Santadi, dove i rubinetti della parte alta dell’abitato sono a secco ormai da diversi giorni a causa delle perdite alla condotta idrica che le squadre di Abbanoa non sono ancora riuscite a individuare. I disagi riguardano sette famiglie: «Nella parte alta della frazione siamo arrivati al nono giorno senz’acqua potabile, un problema col quale facciamo i conti ormai da mesi – racconta Annarella Manni, residente del piccolo borgo –. Prima però col filo d’acqua che avevamo di notte facevamo scorte, ora la sorgente e al minimo e qui non arriva più nulla». Ricevuta la segnalazione, Abbanoa ha subito effettuato alcuni interventi che, tuttavia, non hanno dato un buon risultato. L’attività di ricerca delle perdite è complicata perché le tubature corrono in profondità sotto uno spesso strato di terra battuta oltre il quale l’apparecchiatura non sempre riesce ad individuarle. Il gestore idrico fa sapere che nei prossimi giorni si proseguirà con altri interventi al fine di poter individuare il problema e, in caso contrario, sarà necessario trovare soluzioni alternative. Per ora si va avanti con le autobotti: già sabato scorso Abbanoa ha preso in carico la fornitura dei depositi dei residenti con la propria autocisterna. In prima linea anche il sindaco Massimo Impera che appena ricevuta la segnalazione, con la collaborazione della Protezione civile, era andato a rifornire con l’autobotte i depositi delle abitazioni rimaste all’asciutto.

RIPRODUZIONE RISERVATA