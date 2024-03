Is cantadoris protagonisti a Casa Cossu 

Improvvisatori campidanesi e balli sardi saranno protagonisti ogni sabato, fino dicembre, a Casa Cossu, il centro di aggregazione per anziani di via Nazionale.

A organizzare le serate il Comitato di gestione della struttura, che apre le porte a tutti gli appassionati dell’etnomusicologia sarda. Stasera alle 18.30, per la seconda serata si esibiranno is cantadoris improvvisatori in lingua campidanese: Dolores Dentoni di Selargius, Franco Ennas di Quartu, Massimiliano Serreli di Selargius e Agostino Valdes di Quartu. Spazio poi ai balli e alla musica di Romeo Dentoni alla chitarra, Sergio Lecis alle launeddas e Noemi Spanu alla fisarmonica.

«Anche questo è un ottimo modo per valorizzare la lingua sarda che noi sosteniamo e promuoviamo, ma abbiamo tanti altri programmi da proporre al Comitato per garantire un’attività continua», commenta Maria Grazia Fois, assessora alle politiche sociali.

