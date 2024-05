Is candelaus: la ricetta originale più antica è di Quartu 

Chi li ha assaggiati almeno una volta, non può dimenticarseli. Perché is candelaus quartesi hanno un qualcosa che li rende unici e diversi da tutti gli altri. Ed è proprio Quartu che detiene la ricetta tradizionale, la più antica.

Per questo L’Accademia Italiana della Cucina, ha deciso di ufficializzare la ricetta de “Is Candelaus de Quartu Sant’Aleni”, dolce tipico, realizzato da sempre dalle maestre dolciaie. Lo farà nel corso di una cerimonia in programma domani alle 18,30 a Sa dom’e Farra, a Quartu, dove ci sarà il deposito della ricetta alla presenza di un notaio. Durante la serata ci saranno le relazioni del dottor Aldo Cinus, esperto di tradizioni popolari, e dell’assessora alle Periferie del Comune di Quartu Tiziana Cogoni che parlerà delle maistas druceras.

«Quartu appartiene al nostro territorio», spiega il delegato dell’Accademia italiana della cucina di Cagliari-Castello e coordinatore territoriale della Sardegna Franco Panu, «già due anni fa avevamo depositato la ricetta della cordula cun prisucci, adesso tocca a is candelasu, che nasce soprattutto a Quartu. Teniamo a precisare che il deposito non significa che quella sia la ricetta migliore, magari ce ne solo altrettante buone, ma che è la ricetta originale, perché per l’Accademia è importante certificare le ricette originali». Ricetta originale che è di base quartese, come hanno certificato gli studi dell’ingegner Aldo Vanini, membro dell’Accademia, che è assessore all’Urbanistica nel Comune quartese.

Ma cos’è che distingue il candelaus quartese da tutti gli altri? È presto detto: le mandorle sfogliate dell’impasto. Per preparare il dolce si usa la pasta di mandorle che si modella a scodellina. Poi lo si pennella con lo zucchero, lo si riempie con la sfoglia di mandorle e lo di decora finemente.

L’Accademia Italiana della cucina tra i propri compiti ha appunto quello della conservazione delle tradizioni della cucina italiana. Dal 2003 Istituzione Culturale della Repubblica Italiana, opera per promuovere iniziative che facciano conoscere i valori tradizionali della cucina italiana.

