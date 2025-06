Is Canaleddus, opere da demolire  

Il paradiso sul mare nel mirino dei vigili. Sono arrivati nella zona di Is canaleddus, tra le località di Murtaucci e Sa Traia, prospicente la spiaggia di Mari Pintau, i controlli del nucleo di vigilanza edilizia della Polizia locale che avrebbero rilevato una serie di irregolarità tra le strutture balneari e ricreative della zona.

Dopo un primo sopralluogo nei mesi scorsi erano arrivate le prime ordinanze di demolizione, poi in seguito un successivo controllo era stato rilevato che non erano stati sanati gli abusi riguardanti il chiosco-bar, le pedane su cui poggiano ombrelloni e lettini della parte balneare e i bagni.Da qui una nuova ordinanza dei giorni scorsi che intima le demolizioni, pena pesanti sanzioni e l’acquisizione delle opere al patrimonio comunale. Ma le società che gestiscono l’attività sono pronte a presentare ricorso al Tar. Ricorso che peraltro era già stato presentato dalla proprietà che è in attesa di sentenza.

L’ordinanza

Nell’ordinanza di demolizione firmata dal dirigente del settore edilizia privata del Comune, Marco Loddo, si sostiene che le autorizzazioni date per l’allestimento di chioschi e stabilimento erano stagionali. Significa che a fine stagione i manufatti sarebbero dovuti essere smontati e la spiaggia liberata per poi essere rimontarlo l’estate successiva. Cosa che non sarebbe stata fatta. Secondo il Comune, solo dopo la scadenza sono state smontate le parti amovibili ma non le pedane, il chiosco bar e i bagni, considerati «opere precarie e temporanee che dovevano essere smontate entro tre mesi dalla loro realizzazione/montaggio e che pertanto, sotto il profilo autorizzativo, sono equiparabili a “interventi di nuova costruzione” e realizzate in assenza di permesso di costruire».

Da qui l’obbligo di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. In caso contrario scatteranno le sanzioni e i provvedimenti «che comportano l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dell’opera abusivamente costruita - quantificata in circa mq. 1.005 per le opere realizzate in località “Murtaucci, e circa mq 179 per le opere realizzate in località “Sa Traia”, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche per opere analoghe a quelle abusivamente costruite e sino ad un massimo di 10 volte la superficie complessiva».

Il ricorso

Le società Htc e B-Stone che gestiscono le attività, attraverso il loro avvocato Gianluca Aleppi fanno sapere di aver appena ricevuto la notifica dell’ordinanza già pubblicata nell’albo pretorio del Comune. «Conosciamo il contenuto ma contestiamo quanto sollevato da parte del Comune, per questo presenteremo ricorso al Tar. Un atto necessario dal momento che le due società risultano affittuarie del ramo aziendale e hanno sempre operato nella massima legalità e trasparenza e hanno adempiuto a tutte le richieste suscettibili di autorizzazione amministrativa».

Insomma, le opere contestate erano già li quando sono subentrate.L’ordinanza comunale precisa poi che spetterà agli agenti del nucleo di vigilanza edilizia verificare il rispetto del provvedimento.

