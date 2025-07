Is Canaleddus, il Tar stoppa il Comune 

Inopportuno aprire un cantiere nel bel mezzo della stagione estiva, per cui, per l’interesse pubblico, è sospesa l’ordinanza del Comune che imponeva la demolizione di alcuni presunti abusi edilizi nella zona di Is Canaleddus, tra le località di Murtaucci e Sa Traia.

Lo ha stabilito il Tar che ha accolto il ricorso presentato dalla proprietà. Così, almeno per ora, nel paradiso dei vacanzieri, davanti al mare cristallino, tra le strutture balneari e ricreative della zona, non arriveranno le ruspe.

Le presunte irregolarità che avevano poi portato all’ordinanza di demolizione erano arrivate a seguito di un sopralluogo del nucleo di vigilanza edilizia della Polizia locale.

Mentre alcuni abusi, come già in precedenza intimato, erano stati regolarizzati, per altri, rimanevano le contestazioni. Riguardavano il chiosco-bar, le pedane su cui poggiano ombrelloni e lettini della parte balneare e i bagni. In pratica le autorizzazioni date per l’allestimento di chioschi, stabilimento e quant’altro, stando al Comune, erano stagionali: ovvero una volta finita l’estate tutto doveva essere smontato, la spiaggia liberata per poi rimontarlo l’estate successiva. Cosa che a quanto pare non sarebbe stata fatta. Irregolarità che le società che gestiscono le strutture avevano rispedito al mittente rilevando che avevano “sempre operato nella massima legalità e trasparenza” e avevano “adempiuto a tutte le richieste suscettibili di autorizzazione amministrativa”.

La sentenza

Da qui la sentenza del Tar dove si legge che “a un sommario esame della presente fase cautelare, sussistono i presupposti per disporre la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza comunale”. In quanto, “le questioni promosse col ricorso introduttivo necessitano di approfondimento nell’opportuna sede del merito in cui sarà valutata in particolare la questione giuridica in ordine alla natura permanente o stagionale delle opere realizzate in base ai titoli edilizi rilasciati”. Allo stato attuale, anche nell’interesse pubblico, in piena stagione estiva, dal momento che le opere “non comportano un pregiudizio irreversibile per l’amministrazione”, è meglio sospendere l’ordinanza di demolizione delle opere in attesa della trattazione del merito fissata per il 18 novembre. Le opere contestate si estendono su una superficie di circa mq. 1.005 per le opere realizzate in località “Murtaucci, e circa mq 179 per le opere realizzate in località “Sa Traia”.

