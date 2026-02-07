Is Canaleddus, il Tar: pedane stagionali, bisogna smontarle 

Non arriveranno le ruspe a Is Canaleddus, tra le pedane su cui durante la stagione estiva poggiano ombrelloni e lettini, ma la proprietà dovrà demolire i presunti abusi. Lo stabilisce una sentenza del Tar che di fatto ha dato ragione alle ordinanze emesse dal Comune. Mentre alcuni abusi, come già in precedenza intimato, erano stati regolarizzati, per altri, rimanevano le contestazioni. Riguardavano il chiosco-bar, le pedane e i bagni. In pratica le autorizzazioni per l’allestimento di chioschi, stabilimento e quant’altro, stando al Comune, erano stagionali: una volta finita l’estate tutto doveva essere smontato. Cosa che a quanto pare non sarebbe stata fatta.

Ora la proprietà sta valutando di fare ricorso al Consiglio di Stato mentre il gestore Stefano Manunza ha lasciato tutto già a fine settembre. «Non c’erano più le condizioni per continuare», dice. Dal canto suo l’amministratore della proprietà Cala Regina srl non nasconde l’amarezza: «Valuteremo con i nostri avvocati. Abbiamo fatto tutto secondo autorizzazioni che sono ancora valide. Questa sentenza ci lascia allibiti. Siamo lì da 15 anni e se Mare Pintau ha ottenuto la bandiera blu e perché c’erano i nostri servizi. Quando abbiamo preso la proprietà che è una proprietà privata, c’erano montagne di rifiuti». (g. da.)

